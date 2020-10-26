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Merkez Bankası ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Buna göre ekimde imalat sanayi kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 75.4'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 74.9 seviyesinde gerçekleşti.

Tarih Kapasite Kullanım oranı 2020-10 75.4 2020-09 74.6 2020-08 73.3 2020-07 70.7 2020-06 66.0 2020-05 62.6 2020-04 61.6 2020-03 75.3 2020-02 76.0 2020-01 75.5