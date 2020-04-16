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Dün güne 6.82'nin üzerinde başlayan dolar/TL doların tüm gelişmekte olan para ülkelerine karşı değerlenmesiyle 6.90'ın üzerine tırmandı. Koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik ortamında yatırımcının ABD varlıklarına talebi gücünü korumaya devam ediyor.

Dolar yeni güne de 6.9182'den başladı. Analistler dün 6.84 direncinin kırılması durumunda 6.90'nın hızla aşılabileceğini belirtmişti. Bugün bu seviyelerde kurun kalıcı olup olmayacağı daha net belli olacak.

Bunda koronavirüs salgınıyla ilgili haber akışı etkili olacak. Koronavirüs salgınıyla ilgili son 1.5-2 ayda virüsün yayılma hızı kadar hükümetlerin ve merkez bankalarının attığı adımlar da takip ediliyordu. Türkiye dahil, ülkeler bir bir ekonomilerini ayakta tutabilmek tedbir paketlerini açıkladı.

TAMAMEN VİRÜSE ODAKLANILDI

Milyarlar hatta trilyonlarca dolarlık bu paketlerin yarattığı olumlu hava zaman zaman daha riskli görülen varlıklarda yükselişe yol açtı. Ancak şu anda artık 'büyük adımlar' atılmış durumda. Diğer bir deyişle yetkililer yapacağını yaptı. Dolayısıyla şu anda piyasalar tamamen virüsün hangi ülkede ne hızda yayıldığına odaklanmış durumda.

Veriler hangi ülke ekonomisinin daha erken açılacağına dair bir fikir vermesi açısından önem arz ediyor.