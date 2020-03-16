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Piyasalar başta koronavirüs salgını olmak üzere yoğun haber akışıyla adeta roller-coaster gibi hareket ediyor. Gelen her olumlu veya olumsuz haber belki de hiç olmadığı kadar etkili oluyor. Bu durum hem kurlar, hem altın gibi emtialar hem de dünya boraları için geçerli oluyor.

Dolar geçtiğimiz haftaya 6.10 liradan başlamıştı. Dünya borsalarında tarihin en büyük dalgalanması yaşanırken yatırımcılar da güvenli liman arayışına girdi. Normalde güvenli liman denince akla ilk altın gelirdi ancak perşembe günü altında yaşanan hızlı düşüş olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi tüm yatırımcılara hatırlatmış oldu.

AVRUPA SALGININ MERKEZİ HALİNE GELDİ

Koronavirüs salgını ve bununla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya seyahat yasağı koyduklarını açıklaması risk algısını bir hayli yükseltti. Bunun yanında artık salgının yeni merkezi haline gelen Avrupa'da, Özellikle İtalya ve İspanya'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Tüm bu belirsizlikler ABD varlıklarına olan talebi artırmış durumda. Bu da doların neredeyse dünyadaki diğer tüm para birimlerine karşı güçlenmesine yol açıyor. Bu sebeple dolar TL karşısında sert yükselişler yaşarken euro geçen hafta aynı çıkışı yapmadı.

6.28'E KADAR İNDİ

Geçtiğimiz haftayı 6.33 seviyesinden dolar/TL yeni haftaya Fed sürpriziyle girdi. Daha önce olağanüstü bir toplantıyla politika faizini 75 baz puan aşağı çeken Fed dün gece de yine sürpriz bir şekilde 100 baz puanlık indirime gitti. Fed'in kararı sonrası 6.28'lere düşen dolar/TL burada tutunamadı ve yeniden yükselişe geçti. Dolar yeni güne de 6.3156'dan başladı. Sabah saatlerinde 6.34'ün üzerine tırmandı.

NORMALDE SERT DÜŞMELİYDİ

Fed söz konusu faiz kararının yanında ayrıca 700 milyar dolarlık parasal genişlemeye de başladı. Bu iki karar normalde doların zayıflamasına yol açardı. Ancak şu ana kadar kurda etkisi sınırlı oldu. Bunun nedeni öncelikle Fed'in ikinci sürpriz indirimiyle piyasanın risk algısını da artırmış oldu. Bunun yanında Fed'in kararıyla benzer saatlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakalarının 18'e ulaştığını açıkladı. Yani Türkiye'nin de salgınla ilgili kendi riskleri bulunuyor. Bu sebeplerle Fed'in kararı gelişmekte olan ülke varlıklarına şu ana kadar çok yaramamış görünüyor.

19 MART'TA PPK TOPLANIYOR

Yeni haftada koronavirüs salgınıyla ilgili yurtiçi ve dışındaki gelişmeler takip edilecek. Bunun yanında merkez bankalarının alacakları önlemler piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. 19 Mart'ta yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak karar yurtiçinde seyri belirleyecek.

Ayrıca petrol fiyatlarına ilişkin OPEC ülkeleri ile Rusya arasındaki anlaşmazlık da olumlu adımlara rağmen henüz çözülebilmiş değil. Bu cepheden gelecek açıklamalar da piyasaları genel olarak etkileyebilir.