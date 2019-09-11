Bu hafta perşembe günü Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantılarına piyasalar için önemli bir gelişme yaşanması beklenmiyordu. Ancak pazartesi günü ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in S-400'lerle ilgili olarak yaptığı "Türkiye'ye, füze alımı için yaptırımlar inceleniyor" açıklamasıyla dolar/TL 5.71'den 5.76'ya çıkmıştı.

Dün ise dolar yükseldiği bu seviyede tutundu ancak yukarı yönlü atakları kalıcı olmadı. Öğleden sonra ve gece saatlerinde 5.77'yi aşsa da bu seviyede tutunamadı. Dolar/TL yeni güne de 5.7690'dan başladı. Yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi sakin seyrini sürdürüyor.

Bugün gün içerisinde ABD-Çin ticaret gerilimine yönelik açıklamalar ve Brexit konusundaki gelişmeler piyasalar üzerinde etkili olabilir. Yurtiçinde dış ticaret endeksleri açıklanacak ancak bunun kura herhangi bir etkide bulunması beklenmiyor.