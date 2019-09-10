Yarın tüm gözler Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'ndan( ECB) gelecek açıklamalara çevrilecek. Merkez Bankası PPK toplantısının altıncısı 12 Eylül Perşembe günü (Yarın) gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19.75'e çekilmişti. Ekonomistler, temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bu ayki toplantıda da politika faizinin 250-275 baz puanlık düşüşle yüzde 17-17.25'e indirileceğini tahmin ediyor.

Enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci para politikalarının desteğiyle faiz indirimlerinin süreceğini değerlendiren analistler, piyasaların 24 Ekim ve 12 Aralık'taki PPK toplantılarında da toplamda 200-250 baz puanlık ilave bir faiz indirimini fiyatladığını dile getiriyor.

İNDİRİMLERİN DEVAMI GELECEK

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puan indirim beklediklerini söyledi. Yılın geri kalanında da faiz indirimlerinin devam edeceğine dikkati çeken Gökşen, politika faizinin yılı yüzde 15.5 civarında bitirmesini öngördüklerini ifade eti.

Gökşen, söz konusu beklentileri TCMB Başkanı Murat Uysal'ın daha önceki açıklamalarında belirttiği indikatörler çerçevesinde oluşturduklarını anlattı. Buna göre reel politika faizindeki düşüşün dolayısıyla rakip ülke karşılaştırmalarında diğer ülkelere kademeli olarak yakınlaşan, diğer taraftan ülke risk primlerini göz önüne bulunduran bir tahmin patikası oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Gökşen, "Bir önceki toplantıda karar notunda belirtilen 'Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.' söyleminin tekrar edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR'

İş Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu ise PPK toplantısında faiz indirim beklentilerin 250 baz puan seviyesinde, takip eden iki toplantıda da toplamda 200 baz puan indirim beklediklerini söyledi.

Son enflasyon verisindeki olumlu sürprizin, çekirdek enflasyondaki düşüşün ve gelecek aylarda enflasyondaki düşüşün sürecek olmasının faiz indirimi konusunda Merkez Bankasının elini güçlendirdiğini ifade eden Kömürcüoğlu, son enflasyon verisi sonrasındaki enflasyon momentumu nedeniyle yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 14'ten yüzde 12.5'e indirdiklerini belirtti. Kömürcüoğlu, beklentileri dahilinde bir faiz indiriminin para politikası reel faizini yüzde 4.2 seviyesine çekeceğini ve bu rakamın gelişmekte olan ülke emsalleri arasında halen en yüksek reel faize işaret ettiğini dile getirdi.

Merkez Bankasının PPK toplantısında vereceği mesajın yılın kalan iki toplantısında atacağı adımları anlamak adına yakından takip edileceğini söyleyen Kömürcüoğlu, "Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımları TCMB ve diğer gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faiz indirimlerine gitmesinde uygun ortam sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ECB İÇİN BEKLENTİLER KARIŞIK

Merkez Bankası'yla aynı gün Avrupa Merkez Bankası (ECB) da faiz kararını açıklayacak. Ancak faiz kararından çok ECB Başkanı Martio Draghi'nin parasal genişlemeye yönelik muhtemel açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Ekonomistler Brexit belirsizliğiyle çalkalanan Avrupa'da, ECB'nin artan risklere karşı nasıl bir hamlede bulunacağı konusunda ikiye ayrılmış durumda. ECB Başkanı Mario Draghi, haziran ayında yaptığı açıklamada 19 üyeli Euro Bölgesi'nin düşük hızlı büyümesine işaret ederek ekonomiyi canlandırmak için gerekli önlemleri alacaklarını açıklamıştı.

Bu açıklama ECB'nin faiz indirimine gitmesini ve aralık ayında son verdiği varlık alımlarına yeniden başlamasını bekleyenlerin sayısını artırdı. Ancak Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ve Estonya Merkez Bankası Başkanı Madis Muller, Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidman yaptıkları açıklamalarla büyük ölçekte bir parasal genişlemenin taraftarı olmadığını bildirdi.

İKİNCİ PARASAL GENİŞLEME DÖNEMİ

Yatırım araştırma şirketi TS Lombard'ın Direktörü Shweta Singh konuyla ilgili yayımladığı bilgi notunda ECB'nin son dönemdeki iletişiminin 'kafa karıştırıcı' olduğunu ifade etti. Avrupa'da halihazırda negatif faizlere geçildiğini hatırlatan Singh "Faizlerin negatif olduğu bir ortamda faiz indiriminin etkisi sınırlı olur. Parasal genişlemenin ise etkisi daha fazla olacaktır" ifadelerini kullandı. ECB 2008 krizi sonrası 2.6 trilyon euroluk varlık alımı gerçekleştirmişti. TS Lombard analistleri beklenen 'ikinci parasal genişlemede' bu rakamın üçte biri kadar alım yapılabileceği görüşünü savunuyor.

İsviçre merkezli finans kuruluşu Pictet'i Avrupa Kıdemli Ekonomisti Frederik Ducrozet ise ECB'nin ikinci parasal genişlemede önümüzdeki 12 ayda 600 milyar euroluk alım yapabileceğini belirtti.