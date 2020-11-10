Önceki haftayı 8.51'den kapatan dolar/TL fırtınalı bir haftasonunun ardından dün 8.06'ya geriledi. Geçen Cuma Merkez bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal getirildi. Pazar günü ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Dün akşam Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan'ın atandığı açıklandı.

Dolar yeni güne 8.17 liradan, Euro ise 9.66 liradan başladı.

Yurtiçinde hareketli günler yaşanırken, dün dünyanın gündemi Pfizer'in koronavirüs aşısının yüzde 90 oranda başarılı olduğunun açıklanması oldu. Bu açıklama petrol fiyatları ve borsalarda yükselişe yol açarken, altın fiyatında yüzde 3'ü aşan bir düşüş yaşandı.

ALTINDA HAFİF TOPARLANMA

Bu sebeple altın dün 1.951 dolardan 1.860 dolara kadar düştü. Bu sabah itibarıyla ise altının ons fiyatı hafif bir toparlanmayla 1.883 dolara yükseldi.