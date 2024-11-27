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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'daki ateşkese ilişkin açıklama: Kalıcı olmasını temenni ediyoruz | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'daki ateşkese ilişkin açıklama: Kalıcı olmasını temenni ediyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da sağlanan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada "Ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca "Türkiye, Lübnan'da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazırdır" ifadelerini yer verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:57
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        Dışişleri'nden Lübnan'daki ateşkese ilişkin açıklama
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Lübnan hattında 14 ay aradan sonra sağlanan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Lübnan'da ateşkes başladı
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        Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail'in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır.

        Türkiye, Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazırdır.

        Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze’de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz."

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