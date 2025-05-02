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        Haberler Ekonomi Para Dış ticaret verileri açıklandı - Para Haberleri

        Dış ticaret verileri açıklandı

        Nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar, ithalat ise yüzde 12,9 artışla 33 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 21,7 artışla 12 milyar dolara yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:06
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        Dış ticaret verileri açıklandı
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        2025 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 8,5 oranında artışla 20 milyar 924 milyon dolar, ithalat yüzde 12,9 oranında artışla 32 milyar 961 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı 12 milyar 38 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yüzde 3,9 oranında artışla 86 milyar 247 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 oranında artışla 120 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        2025 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

        • İhracat, yüzde 8,5 oranında artarak 20 milyar 924 milyon dolar,

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        • İthalat, yüzde 12,9 oranında artarak 32 milyar 961 milyon dolar,

        • Dış ticaret hacmi, yüzde 11,2 oranında artarak 53 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        2025 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

        • İhracat, yüzde 3,9 oranında artarak 86 milyar 247 milyon dolar,

        • İthalat, yüzde 6,7 oranında artarak 120 milyar 773 milyon dolar,

        • Dış ticaret hacmi, yüzde 5,5 oranında artarak 207 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        2025 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

        • İhracatın ithalatı karşılama oranı 2,6 puan azalarak yüzde 63,5 olarak gerçekleşti.

        • Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,5 puan azalarak yüzde 70,4 olarak gerçekleşti.

        • Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,1 puan azalarak yüzde 76,2 olarak gerçekleşti.

        • Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 772 milyon dolar), İngiltere (1 milyar 270 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 149 milyon dolar) oldu.

        • Nisan ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı %47,2 oldu.

        • Nisan ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (4 milyar 177 milyon dolar), Rusya ( 3 milyar 565 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 775 milyon dolar) oldu.

        • Nisan ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı %58,6 oldu.

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