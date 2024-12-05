Antalya deprem ile sallandı! 5 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. AFAD verilerine göre, Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya depremi büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 5 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor ve resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Antalya'da deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte, 5 Aralık 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı ile Antalya deprem verileri...
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ANTALYA'DA DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09.08'de Akdeniz açıklarında Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen deprem, yerin 21.06 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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ANTALYA DEPREM VERİLERİ
Yer: Akdeniz - [68.25 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih: 2024-12-05
Saat: 09:08:03
Enlem: 35.87028
Boylam: 31.70694
Derinlik: 21.06 MW
Büyüklük: 3.5
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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