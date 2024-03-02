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        Haberler Gündem Güncel Son dakika deprem | Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!

        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!

        İstanbul'da, 7'nin üzerinde deprem beklendiğini birçok defa ifade eden ve Marmara'da 3 farklı noktaya dikkat çeken deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile meslektaşı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan arasında "İstanbul depremi" polemiği yaşandı. İşte iki yer bilimcinin sosyal medyadan paylaştığı düşünceleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:59
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        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
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        İstanbul depremi tartışması, Türkiye'nin iki önemli yer bilimcisini karşı karşıya getirdi. Prof. Dr. Naci Görür'ün, İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığının çok yüksek olduğunu birçok defa dile getirmesinin ardından meslektaşı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından kendisine yazdı. İşte iki deprem bilimcinin tartışması...

        PROF. DR. ERCAN: BİR TANE KANIT GÖSTERİN

        "İstanbul'da, her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhidler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen, ölü yatırımdır. Yatırım, sanayiye kaymalı, lütfen."

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        PROF. DR. GÖRÜR: NİYE RAHATSIZLIK DUYARLAR Kİ

        "Dertleşme: Arkadaşlar, zaman zaman, X'te yazışmalarınızı, sorularınızı, düşüncelerinizi okuyorum. Çoğunuz olumlu yönde ve olması gereken şekilde konuşuyorsunuz. Ama kimi arkadaşlarım sanki bu ülkede depremin konuşulmasından rahatsız oluyor.

        Korkmalarını anlıyorum. Korku insani bir duygu ama daha dün on binlerce canımızı kaybettiğimiz bir ortamda, ülkemizdeki kentleri deprem dirençli yapalım, insanımız ölmesin söyleminden niye rahatsızlık duyarlar ki. Biz burada depremi değil, depreme karşı önlem alalımı konuşuyoruz. Lütfen içinize sevgi dolsun, kendinize gelin. Sevgiyle."

        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı! Haberi Görüntüle
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        #naci görür
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