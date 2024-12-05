İzmir deprem ile sallandı! 5 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. AFAD verilerine göre, Antalya'da ve İzmir'de deprem oldu. Antalya ve İzmir depremleri büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 5 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor ve resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Antalya ve İzmir'de deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte, 5 Aralık 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı ile Antalya ve İzmir deprem verileri...
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İZMİR'DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14.16'da Ege Denizi açıklarında İzmir'in Karaburun ilçesinde deprem meydana geldi.
2.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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ANTALYA'DA DEPREM OLDU
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09.08'de Akdeniz açıklarında Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen deprem, yerin 21.06 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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