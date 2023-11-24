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Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem kentte ve depremin hissedildiği illerde paniğe neden oldu.

3 DAKİKADA 2 DEPREM YAŞANDI Merkez Battalgazi ilçesinde 17.46'da 5.2, 17.49'da 4.7 büyüklüğünde kaydedilen depremler, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te de hissedildi.

GÖRÜR VE TÜYSÜZ DEĞERLENDİRDİ Malatya'da yaşanan depremlerin ardından İTÜ'lü yer bilimciler Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu. İşte o değerlendirmeler.

"BİRİ, DİĞERİNİN ARTÇISI" Prof. Dr. Görür, Malatya depremlerine ilişkin şu paylaşımda bulundu: "Malatya ve Adıyaman'da kısa aralıklarla 2 deprem oldu. İlki 5.3 ve ikincisi 4.5. Tahminim, biri diğerinin artçısı. Her iki deprem de birbirine yakın ama lokasyon itibariyle biri Adıyaman, diğeri Malatya sınırında (Geçitli ve Uluköy). REKLAM

"6 ŞUBAT'IN ARTÇISI DEPREMLER" Ama esasında ikisi de aynı yer demektir. AFAD'ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu depremleri, 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edebiliriz."

"HASARLI BİNALARA DİKKAT" Prof. Dr. Tüysüz, ise Malatya depremlerini şöyle değerlendirdi: "Çelikhan civarında 2 deprem oldu. 5.2 ve 4.6. Orta büyüklükte, devamı olabilir hasarlı binalara dikkat. Bu deprem vesilesiyle daha önce yazdığım bir mesajı hatırlatmak isterim.

"6'NIN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR" Çelikhan ile Pütürge arasında yaklaşık 30 kilometre boyunca bir fay var. Ne zaman kırılır bilinmez ama 6'nın biraz üzerinde deprem üretebilir. Ancak, 6 Şubat bir daha olmayacak."