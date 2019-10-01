TBMM resepsiyonunda gazetecilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir soru üzerine "Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir." diye konuştu.

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