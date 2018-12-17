Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"KALPLERİMİZİ BİRLEŞTİREN HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın farklı köşelerinden, ülkemizin farklı vilayetlerinden Mevlana'nın 'gel' çağrısına uyarak, gönüller sultanının manevi şemsiyesi altında toplanan siz dostlarıma hoş geldiniz diyorum. Hz. Mevlana'nın düğün gecesinde böylesine müstesna bir muhabbet ikliminde bir ulu zatın, bir ulu çınarın gölgesinde kalplerimizi birleştiren herkese şükranlarımı sunuyorum. Celaleddin-i Rumi Hazretleri'ne bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

"O'NUN İÇİN ÖLÜM KAVUŞMA GÜNÜ, YANİ DÜĞÜN GECESİDİR"

"Hazret-i Pir, ölümü bir son değil, yeniden doğuş, diriliş vesilesi olarak görmüştür." diyen Erdoğan, "Hakkın rahmetine erdiği o gün kendisi için bir vuslat, kavuşma günü, kendi deyimiyle Şeb-i Arus, yani düğün gecesidir. Bizler de onun vasiyetine, onun tavsiyesine uyarak 745 yıllık Hz. Mevlana'nın vefatını, hasretin son bulduğu, aşığın maşukuyla kucaklaştığı bir düğün günü olarak idrak ediyoruz. Bizler de yüreklerimizi bir araya getiriyor, birbirimize şahitlik ediyor, sevginin, aşkın, muhabbetin meşalesini yüceltiyoruz." ifadesini kullandı.

"ÜSTAT KARAKOÇ MESNEVİ'Yİ AŞK KANIYLA YAZILMIŞ BİR TEFSİR OLDUĞUNU SÖYLER"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu salonu dolduran Mevlana bendeleri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımın vuslat gecesi Şeb-i Arus'u mübarek olsun diyorum. Şeb-i Arus merasimlerinin düzenlenmesinde emeği geçen, katkısı bulunan kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Bu seneki törenlerin tıpkı Hz. Pir'in buyurduğu gibi gönüllerdeki kiri gidereceğine, onun çağları aşan özgün mesajının layıkıyla anlaşılmasına vesile olacağına inanıyorum. İnsanlığa en büyük hediyesi sözlerini, mesajlarını ve öğütlerini bir gergef gibi dokuduğu Mesnevi'sidir. Üstat Sezai Karakoç, Mesnevi'nin Kur'an-ı Kerim'in aşk kanıyla yazılmış bir tefsiri olduğunu söyler."

"HİKMET YOLCULARI ONUN RAHLE-İ TEDRİSİNE KOŞMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hz. Mevlana 66 yıllık ömrüne 66 bin beyitten fazla şiiri, her biri bir sanat eseri mesabesindeki 2 binden fazla rubaiyi sığdırmış bir gönül eridir. O dönemleri, çağları, toplumsal farklılıkları aşan ve dönüştüren büyük hakikati derinlikli ve estetik dille söylemeyi başarmış bir söz üstadıdır. Onun irfan ışığı daha kendisi ayaktayken Endülüs'tün uzak Asya'ya kadar dünyanın dört bir köşesine yayılmıştır. İlim ve hikmet yolcuları Hz. Mevlana'nın rahle-i tedrisinde bulunmak için Konya'ya akın etmişlerdir." diye konuştu.

"O ALLLAH'A ULAŞACAK BİR ÇOK YOL VARKEN AŞK'I SEÇMİŞTİR"

"Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır." diyen Erdoğan, "Vuslatının üzerinden asırlar geçmesine rağmen Hz. Mevlana'yı her dem taze tutan aşktır, sevgidir. Eserleri, sözleri, şiirleri, mesajlarıyla 7,5 asırdır çoraklaşan gönülleri yeşertebilmesinin hikmeti işte budur. O kendi ifadesiyle Allah'a ulaşacak birçok yol varken aşkı seçmiştir." ifadesini kullandı.

"DÜNYANIN HER YERİNDE ONUN MESAJIYLA BULUŞAN İNSANLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşk ile yazıldığı, aşk ile söylediği her kelimesi aradan geçen 7,5 asır ne Mesnevi'yi ne Divan-ı Kebir'i ne de Mevlana'nın mesajlarını eskitememiştir. Tüm insanlığın ortak aklını besleyen ırmaklardan biri haline gelen Hz. Mevlana'dır. Mevlana'nın sesinin bütün dünyada yankısının devamıdır. Mesnevi'nin neredeyse bütün dillere çevrilmesi bu gerçeğin tezahürlerinden sadece birisidir. Yüz yıllardır dünyadaki varoluş sayesinin sırrına ermek isteyen her ferdin yolu muhakkak bir şekilde Hz. Mevlana ile kesişmiştir, kesişecektir. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, Mevlana'nın mesajıyla buluşan insanlarla karşılaşıyoruz."

"SURİYE'NİN BAŞINDAKİ ZAT YERİNİ KORUMAYA GAYRET EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hz. Mevlana Moğol istilasının medeniyetimizi tehdit ettiği bir dönemde yaşamıştır. Bugün de maalesef insanlık çatışmanın, vahşetin hırsın esiri durumundadır. İnsani hasletlerin her gün biraz daha örselendiği bir dönem yaşıyoruz. Komşumuz Suriye'de 8 yıl devam eden zulüm her gün yeni canlar almaya devam ediyor. 1 milyon Müslüman'ın katledildiği Suriye'de, Suriye'nin başındaki zat yerini korumanın gayretini veriyor, birileri de onun yerini korumasına destek veriyor. Filistin'de işgal, Libya'da kaos, Somali'de açlık, Afganistan'da terör ve istikrarsızlık yayılıyor." dedi.

"İNSANI İNSANIN KURDU OLAN ANLAYIŞ GELECEĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

Erdoğan, "Mezhep ve meşreplerimizi üzerinden bizi birbirimize kırdırarak birileri şeytani düzenlerini devam ettirmek istiyor. Menfaatperestler ceplerini doldurmanın, kârlarına kâr eklemenin mücadelesini veriyoruz. İnsanı insanın kurdu olarak gören anlayış maalesef insanlığın hem bugününü hem de geleceğini tehdit etmektedir. İslam dünyası olarak içinden geçtiğimiz bu sancılı dönemde Hz. Pir'in insanı, ilahi aşkı, ahlak ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Mevlana'nı öğretisinin özü eşyaya teslim olmamak, insanı yüceltmek, çatışmayı değil dayanışmayı esas almaktır. Onun tavsiyesinin esası kesrette vahdettir, yani çoklukta birlik..." diye konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, GAZİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gece vesilesiyle aziz şehitlerimize rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. 745. Şeb-i Arus'a emeği geçen kardeşlerimizi kutluyor, yapılan duaların Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla." dedi.