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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!

        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!

        Mardin'de, cuma günü bir kız çocuğu dünyaya getiren 25 yaşındaki Vafta Ecevit'i, taburcu olduğu pazar günü 17 kez bıçaklayıp öldüren kocası, 28 yaşındaki Mehmet Şiyar Ecevit'in ifadesi ortaya çıktı. İki çocuk annesi olan eşini canice öldüren katil zanlısı ifadesinde, olaydan önce eşi ile tartıştığını, ardından evden çıkarak uyuşturucu madde kullandığını, eve geri döndüğünde ise tartışmanın devam ettiğini söyledi. Olay anında kendini kaybettiğini ve ne yaptığının bilincinde olmadığını iddia eden Ecevit, pişman olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 07:37 Güncelleme: 23.01.2024 - 07:37
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        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
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        Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi´nde, cuma günü bir kız çocuğu dünyaya getiren Vafta Ecevit (25), pazar günü, taburcu olduktan sonra evine gitti.

        TARTIŞMANIN ARDINDAN DEFALARCA BIÇAKLANDI

        DHA'da yer alan habere göre aynı gün, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Mehmet Şiyar Ecevit (28) tarafından defalarca bıçaklanarak, ağır yaralandı.

        ZANLI DURUMU AİLESİNE SÖYLEDİ

        Olayın ardından Şiyar Ecevit, durumu yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

        Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

        Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi Vafta Ecevit´in cenazesi, dün yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Şiyar Ecevit ise adliyeye sevk edildi.

        "EŞİ KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

        Eşini 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü saptanan Mehmet Şiyar Ecevit, çıkarıldığı mahkemece "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "TARTIŞMANIN ARDINDAN UYUŞTURUCU ALDIM"

        Ecevit, ifadesinde olaydan önce eşi ile tartıştığını, ardından evden çıkarak uyuşturucu madde kullandığını, eve geri döndüğünde ise tartışmanın devam ettiğini söyledi.

        PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Olay anında kendisini kaybettiğini ve ne yaptığının bilincinde olmadığını ifadesinde dile getiren Ecevit, pişman olduğunu söyledi.

        "ARTUKLU'DA SON 1 AYDA İŞLENEN 2'NCİ KADIN CİNAYETİ'

        Cenazeye katılan Mardin Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, "Maalesef pazar gecesi, baro emekçilerimizden bir kardeşimizin kız kardeşi tam 17 yerinden bıçaklanarak hunharca katledildi. Kadın henüz cuma günü doğum yapmış, muhtemelen adam madde bağımlısı ve madde kullanarak bu cinayeti gerçekleştirdi.

        Son bir ay içerisinde Artuklu´da işlenen 2´nci kadın cinayeti. Her geçen gün kadına yönelik cinayetlerin artması hepimizin sorumluluğudur. Artık kadın cinayetlerinin görmezden gelinmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu şekilde devam ederse maalesef gün geçtikçe artmaya devam edecektir" dedi.

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