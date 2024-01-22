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Mardin'de olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi´nde meydana geldi. Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit (25) dün taburcu edildi.

KIZI DAHA 1 GÜNLÜKTÜ İki çocuk annesi Vafta Ecevit, 25 yaşındaydı. DHA'da yer alan habere göre evine gelen Vatfa Ecevit, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Şiyar Ecevit (28) tarafından defalarca bıçaklanarak, ağır yaralandı.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU Olayın ardından Şiyar Ecevit, durumu yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İKİ ÇOCUĞU ÖKSÜZ KALDI Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi Vafta Ecevit´in cenazesi, kırsal Dara Mahallesi´nde yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Şiyar Ecevit ise adliyeye sevk edildi.

"17 YERİNDEN BIÇAKLANDI" Cenazeye katılan Mardin Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, önemli açıklamalarda bulundu. Cenazeye katılan Mardin Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, "Maalesef dün gece, baro emekçilerimizden bir kardeşimizin kız kardeşi tam 17 yerinden bıçaklanarak hunharca katledildi.

"MADDE KULLANARAK CİNAYETİ İŞLEDİ" Kadın henüz cuma günü doğum yapmış, muhtemelen adam madde bağımlısı ve madde kullanarak bu cinayeti gerçekleştirdi. "ARTUKLU'DA 1 AYDA 2. KADIN CİNAYETİ" Son bir ay içerisinde Artuklu´da işlenen 2´nci kadın cinayeti. Her geçen gün kadına yönelik cinayetlerin artması hepimizin sorumluluğudur. Artık kadın cinayetlerinin görmezden gelinmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu şekilde devam ederse maalesef gün geçtikçe artmaya devam edecektir" dedi.