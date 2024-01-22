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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de dehşet! Son dakika haberi: Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!

        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!

        Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi´nde, cuma günü kız çocuğu dünyaya getiren ve dün taburcu edildikten sonra evde kocası 28 yaşındaki Şiyar Ecevit tarafından bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki Vafta Ecevit, toprağa verildi. Katil kocanın, eşini 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü öğrenildi. Şiyar Ecevit adliyeye sevk edilirken, Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, "Maalesef dün gece, baro emekçilerimizden bir kardeşimizin kız kardeşi tam 17 yerinden bıçaklanarak, hunharca katledildi. Kadın henüz cuma günü doğum yapmış, muhtemelen adam madde bağımlısı ve madde kullanarak bu cinayeti gerçekleştirdi" iddiasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:33 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:05
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        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
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        Mardin'de olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi´nde meydana geldi. Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit (25) dün taburcu edildi.

        KIZI DAHA 1 GÜNLÜKTÜ

        İki çocuk annesi Vafta Ecevit, 25 yaşındaydı.
        İki çocuk annesi Vafta Ecevit, 25 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre evine gelen Vatfa Ecevit, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Şiyar Ecevit (28) tarafından defalarca bıçaklanarak, ağır yaralandı.

        KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

        Olayın ardından Şiyar Ecevit, durumu yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        İKİ ÇOCUĞU ÖKSÜZ KALDI

        Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi Vafta Ecevit´in cenazesi, kırsal Dara Mahallesi´nde yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Şiyar Ecevit ise adliyeye sevk edildi.

        "17 YERİNDEN BIÇAKLANDI"

        Cenazeye katılan Mardin Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, önemli açıklamalarda bulundu.
        Cenazeye katılan Mardin Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, önemli açıklamalarda bulundu.

        Cenazeye katılan Mardin Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, "Maalesef dün gece, baro emekçilerimizden bir kardeşimizin kız kardeşi tam 17 yerinden bıçaklanarak hunharca katledildi.

        "MADDE KULLANARAK CİNAYETİ İŞLEDİ"

        Kadın henüz cuma günü doğum yapmış, muhtemelen adam madde bağımlısı ve madde kullanarak bu cinayeti gerçekleştirdi.

        "ARTUKLU'DA 1 AYDA 2. KADIN CİNAYETİ"

        Son bir ay içerisinde Artuklu´da işlenen 2´nci kadın cinayeti. Her geçen gün kadına yönelik cinayetlerin artması hepimizin sorumluluğudur. Artık kadın cinayetlerinin görmezden gelinmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu şekilde devam ederse maalesef gün geçtikçe artmaya devam edecektir" dedi.

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        #mardin
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