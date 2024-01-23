REKLAM advertisement1

İstanbul geçen yıl dünyada hiçbir şehrin yapamadığını yaptı. Dev şehir tek başına Türkiye'nin vergi gelirlerinin yüzde 47.5'ini karşılarken yüzde 89.4'lük tahsilat oranı ile büyük bir depremin yaşandığı yılda bütçe hedeflerinin tutmasını sağladı. İstanbul adeta Türkiye'nin can simidi oldu. Geçen yıl Türkiye'de 5.3 trilyon lira vergi tahakkuk eden vatandaş ve şirketler 4.5 trilyon lira vergi ödedi. Verginin yüzde 2.1 trilyon lirasını İstanbullular ödedi. Türkiye genelinde yüzde 83.7 olan tahsilat oranının yüksek olmasını da İstanbullu sağladı.

Rakamlar milyon TL

REKLAM

10 ŞEHİR VERGİNİN YÜZDE 87.8'İNİ ÖDÜYOR

Tahsilat oranı en iyi il unvanını İstanbul'un yanı başındaki sanayi şehri Kocaeli yüzde 94.9 ile göğüsledi. Bu il 511 milyar liralık vergi tahakkukuna (vergi borcu) karşı 485 milyar lira vergi ödedi. İkinci İstanbul'u yüzde 88.6 ile Zonguldak ve onu da yüzde 88.4 ile Mersin takip etti.

İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Ankara'nın da aralarında olduğu Türkiye'de en çok vergiyi ödeyen 10 şehir 3 trilyon 951 milyar lira ile toplam vergi gelirlerinin yüzde 87.8'ini karşıladı. İstanbul ve Kocaeli toplam vergi gelirlerinin yüzde 59'unu ödeyen şehirler oldu. En fazla vergi ödeyen iller içinde tahsilat oranı en düşük şehir ise yüzde 59.2 ile Tekirdağ.

Rakamlar milyon TL

HATAY EN FAZLA VERGİ ÖDEYEN 10'UNCU İL

Hazine ve Maliye Bakanlığı rakamlarında ilginç bir rakam da depremin vurduğu Hatay'ın 40,6 milyar lira ile en fazla vergi ödeyen 10'uncu ili olması. Hatay depreme rağmen Türkiye'nin vergi gelirlerinin yüzde 1'ini karşıladı. Bu ilde vergi tahsilatı yıkıma rağmen 63.8 olabildi. Depremin vurduğu diğer illerde tahsilat doğal olarak düşük olurken deprem yaşanmayan bazı illerde deprem yaşanan illerden daha az tahsilat yapılabildi.

REKLAM

ANKARA'NIN ÖZEL YASASI VAR

Başkent Ankara'nın da 453 milyar lira vergi gelirlerindeki payı yüzde 10 oldu. Kocaeli ve İstanbul vergi ödevini en iyi yerine getiren iller olurken en çok vergi ödeyen iller arasında başkent Ankara'nın vergiyi ödeme oranının yüzde 67'de kalmış olması özel bir yasası olan bir kamu kuruluşundan kaynaklandı. Bu kuruluşun ithalde ödemesi gereken KDV'yi özel yasası nedeniyle ödememesi başkentin tahsilat oranını düşürdü.

Rakamlar milyon TL

YOZGAT NEDEN VERGİ ÖDEMİYOR?

Geçen yıl acı bir deprem yaşayan 11 il dışında doğu illeri ile Yozgat, Karabük, Tekirdağ, Uşak ve Düzce'de vergi tahsilatının çok düşük olması dikkat çekti. Şırnak, Mardin, Hakkari gibi Doğu illerinde geçmişten bu yana vergi tahsilatı zaten düşük oluyor. Ancak tahsilat oranı yüzde 44.4 olan Karabük, yüzde 50.4 olan Yozgat ve yüzde 59,2 olan Tekirdağ'daki oranlar şaşkınlık yarattı. Geçen yıl en az vergiyi ise 434 milyon lira ile Bayburt ve 506 milyon lira ile Tunceli oldu. Ardahan, Gümüşhane, Kilis, Çankırı da çok az vergi ödeyen illerden.

İŞTE EN FAZLA VERGİ ÖDEYEN 10 ŞEHİR

Rakamlar milyon TL