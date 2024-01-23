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        Haberler Dünya Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı: 21 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! - Öne çıkan haberler

        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı, Türkiye’ye dönüyor

        Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, NASA'daki görevinden ayrılarak Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 10:35 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:48
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        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
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        Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, sosyal medya plX hesabından yaptığı açıklamada, NASA'daki görevinden ayrıldığını duyurdu.

        TÜRKİYE'DEKİ GENÇLERLE SIK SIK SÖYLEŞİLERE KATILIYOR

        "HAKKARİ'DE BİLİM MERKEZİ YAPMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

        Geçtiğimiz haftalarda Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Türkiye'ye dönmesinin en önemli sebeplerinden birinin de yıllardır gençlere uzay hakkında verdiği eğitimlere devam etmek olduğunu aktaran Yıldız, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

        "Türkiye'nin birçok yerinde hali hazırda bilim merkezleri var. Gençlerin bilime ilgi duymasını ve temas etmesini sağlayan bu merkezlerde onlara bilimi sevdiren birçok deney yapılıyor. Bugüne kadar bu merkezlerde binlerce öğrenciyle bir araya geldim. Bizim gibi bilimi meslek olarak yaşayan insanlarla karşılaşan birçok gencin, hayatını bilime yönlendirdiğine tanık oldum. Bu nedenle bilim merkezlerinin sayılarının artırılmasını çok istiyorum. Bazı şehirlerde bilim merkezleri hala yok. Örneğin şu anda Hakkari'de bir bilim merkezi yapmak için uğraşıyoruz. Gençlere bilim ve teknolojiye yönelmelerini, trendleri ve teknolojinin oluşturduğu yeni iş imkanlarını takip etmelerini tavsiye ediyorum."

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        #Dr. Umut Yıldız
        #dünya
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