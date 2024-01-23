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        Haberler Magazin Hülya Yiğitalp'in uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey Kaliforniya'daki bir trafik kazasında hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Hülya Yiğitalp'in oğlu Yiğit Tokbey hayatını kaybetti

        Hülya Yiğitalp'in SpaceX'te fırlatma mühendisi olarak çalışan büyük oğlu Yiğit Tokbey, ABD Santa Barbara Kaliforniya'daki zincirleme trafik kazasında birkaç aracın, motosikletine çapması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 13:02 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:40
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        Oğlunu kaybetti
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        Emekli manken, müzisyen ve oyuncu olan Hülya Yiğitalp, evlat acısıyla sarsıldı. Hülya Yiğitalp ile Rıfat Tokbey’in büyük çocukları Yiğit Tokbey, 31 yaşında hayatını kaybetti.

        SpaceX'te fırlatma mühendisi olarak çalışan Yiğit Tokbey'in 17 Ocak Çarşamba akşamı Kaliforniya eyaletinin Orcutt bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında birkaç aracın motosikletine çarpası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Hülya Yiğitalp ile oğlu Yiğit Tokbey
        Hülya Yiğitalp ile oğlu Yiğit Tokbey

        HÜLYA YİĞİTALP HAKKINDA

        Hülya Yiğitalp, 1970'li yılların sonunda Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve eşi Emel Korutürk girişimleriyle Türkiye -Finlandiya dostluk ziyaretleri nedeniyle Türkiye’yi tanıtım amacıyla düzenlenen bir defilede milli manken olarak yer aldı.

        Hülya Yiğitalp, çocukları; Asya, Yiğit ve Fırat Tokbey
        Hülya Yiğitalp, çocukları; Asya, Yiğit ve Fırat Tokbey

        Döneminin ünlü isimleri arasında yer alan Hülya Yiğitalp, âşık olduğu iş adamı Rıfat Tokbey ile evlendikten sonra 35 yaşında mesleğini bırakarak Adana’ya yerleşti.

        Çiftin bu evlilikten Yiğit, Fırat ve Asya adlı üç çocuğu ABD’de eğitim gördü.

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        #Hülya Yiğitalp
        #Yiğit Tokbey

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