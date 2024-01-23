Beşiktaş'ta transferde gündem orta saha: Jorginho, Matic, Carvalho...
Beşiktaş'ta transferde bekleyişi sürüyor. Siyah-beyazlılar orta alana takviye için temaslarını sıklaştırırken gündemde yıldız isimler var. İşte Beşiktaş'ta son gelişmeler...
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Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları Fernando Santos'un raporu doğrultusunda devam ediyor.
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Siyah-beyazlılar, savunma ve orta alana takviyeye öncelik verirken bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir.
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Bu süreçte Beşiktaş'a menajerler tarafından futbolcular önerilmeye devam ediliyor. Kartal'a bu bağlamda son olarak Jorginho teklifi geldi.
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Arsenal'de süre bulmakta zorlanan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Jorginho menajerler tarafından önerildi.
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Beşiktaş, yıldız ismi değerlendirmeye alırken Fernando Santos'un da görüşleri alınacak.
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Jorginho, kısa süre önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
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32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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2018'de 57 milyon euro karşılığı Chelsea'ye transfer olan Jorginho, Ocak 2023'te 11.3 milyon euro karşılığı Arsenal'e imza attı.
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Jorginho, bu sezon 12'si lig olmak üzere toplam 20 maçta 930 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.
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MATIC BOMBASI
Beşiktaş'ta orta alan için gündeme gelen bir diğer isim ise Nemanja Matic oldu.
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Fransız ekibi Rennes'den ayrılmak isteyen Sırp oyuncunun menajeriyle masaya oturulacağı öğrenildi.
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Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi önemli takımlarda forma giyen Matic, yaz transfer döneminde 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer olmuştu.
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Rennes'de 19 maça çıkan Sırp ön libero 3 asistlik performans sergiledi.
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Matic'in İngiltere ve İtalya'dan da talipleri bulunduğu aktarıldı.
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CARVALHO İÇİN PAZARLIK
Beşiktaş'ta listenin ilk sıralarında bulunan isimlerden biri de Real Betis’te William Carvalho...
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Portekizli orta saha için pazarlıklar sürerken en kritik konu maaş...
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Yaklaşık 3 milyon Euro kazanan Carvalho'yu Real Betis, göndermeye sıcak baksa da maaşının da tamamının karşılanmasını istiyor.
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Beşiktaş da sezon sonuna kadar kiralık, sonrasında ise satın alma opsiyonlu bir teklif sunsa da maaşının yarısını ödemeyi teklif etti.
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