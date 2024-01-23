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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta transferde gündem orta saha: Jorginho, Matic, Carvalho... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta transferde gündem orta saha: Jorginho, Matic, Carvalho...

        Beşiktaş'ta transferde bekleyişi sürüyor. Siyah-beyazlılar orta alana takviye için temaslarını sıklaştırırken gündemde yıldız isimler var. İşte Beşiktaş'ta son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:33
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        • 1

          Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları Fernando Santos'un raporu doğrultusunda devam ediyor.

        • 2

          Siyah-beyazlılar, savunma ve orta alana takviyeye öncelik verirken bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir.

        • 3

          Bu süreçte Beşiktaş'a menajerler tarafından futbolcular önerilmeye devam ediliyor. Kartal'a bu bağlamda son olarak Jorginho teklifi geldi.

        • 4

          Arsenal'de süre bulmakta zorlanan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Jorginho menajerler tarafından önerildi.

        • 5

          Beşiktaş, yıldız ismi değerlendirmeye alırken Fernando Santos'un da görüşleri alınacak.

        • 6

          Jorginho, kısa süre önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

        • 7

          32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

        • 8

          2018'de 57 milyon euro karşılığı Chelsea'ye transfer olan Jorginho, Ocak 2023'te 11.3 milyon euro karşılığı Arsenal'e imza attı.

        • 9

          Jorginho, bu sezon 12'si lig olmak üzere toplam 20 maçta 930 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

        • 10

          MATIC BOMBASI

          Beşiktaş'ta orta alan için gündeme gelen bir diğer isim ise Nemanja Matic oldu.

        • 11

          Fransız ekibi Rennes'den ayrılmak isteyen Sırp oyuncunun menajeriyle masaya oturulacağı öğrenildi.

        • 12

          Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi önemli takımlarda forma giyen Matic, yaz transfer döneminde 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer olmuştu.

        • 13

          Rennes'de 19 maça çıkan Sırp ön libero 3 asistlik performans sergiledi.

        • 14

          Matic'in İngiltere ve İtalya'dan da talipleri bulunduğu aktarıldı.

        • 15

          CARVALHO İÇİN PAZARLIK

          Beşiktaş'ta listenin ilk sıralarında bulunan isimlerden biri de Real Betis’te William Carvalho...

        • 16

          Portekizli orta saha için pazarlıklar sürerken en kritik konu maaş...

        • 17

          Yaklaşık 3 milyon Euro kazanan Carvalho'yu Real Betis, göndermeye sıcak baksa da maaşının da tamamının karşılanmasını istiyor.

        • 18

          Beşiktaş da sezon sonuna kadar kiralık, sonrasında ise satın alma opsiyonlu bir teklif sunsa da maaşının yarısını ödemeyi teklif etti.

        • 19
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