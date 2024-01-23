Farah Zeynep Abdullah'tan "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya üzerinden kendisine; "Çirkin ve iğrençsin" diye mesaj atan kadın takipçisini ifşa etti
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Ünlüler, zaman zaman sosyal medya takipçileriyle didişiyor. O ünlülerin başında da Cem Yılmaz geliyor. Yılmaz ile takipçileri, birçok kez sosyal medya üzerinden birbirleriyle söz düellosuna girdi.
Takipçileriyle en çok didişen bir diğer ünlü ise Farah Zeynep Abdullah.
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Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.
34 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin kendisine hakaret ettiğini görünce sinirlerine hâkim olamadı.
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"ÇİRKİN VE İĞRENÇSİN"
Farah Zeynep Abdullah, kendisine; "Çok çirkinsin ya. Allah'ım bu nasıl bir iğrençlik" diyen takipçisinin mesajını ve fotoğrafını ifşa etti.
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"ÖZÜR DİLERİM GÜZELLİK"
Farah Zeynep Abdullah, "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçisini, ifşa ettikten sonra "Özür dilerim güzellik" sözleriyle ti'ye aldı.
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DAHA ÖNCE DE "GİYDİKLERİMDEN NEFRET EDİYORLAR" DEMİŞTİ
Farah Zeynep Abdullah, daha önce tarzını eleştirenlere sitem etmişti. Abdullah, "Anasına küfretmişimcesine giydiklerimden nefret eden insanlar bana komik geliyor" ifadelerini kullanmıştı.