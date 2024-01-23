Farah Zeynep Abdullah'tan "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt

Ünlüler, zaman zaman sosyal medya takipçileriyle didişiyor. O ünlülerin başında da Cem Yılmaz geliyor. Yılmaz ile takipçileri, birçok kez sosyal medya üzerinden birbirleriyle söz düellosuna girdi.

Takipçileriyle en çok didişen bir diğer ünlü ise Farah Zeynep Abdullah.