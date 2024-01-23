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Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen bir TIR'da risk analizleri kapsamında arama yapıldı. Aramada dorsede kanatları demonte halde 1964 model Cessna F172 tipi uçak bulundu.

Alican Zeray'ın haberine göre sürücü V.M. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüpheli V.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

UÇAK HAVA LİMANINA ÇEKİLDİ El konulan uçağın Çorlu Havalimanı'na gönderilmek üzere yazışmalar yapıldı. Fakat burada yer olmadığı için başka bir TIR’a yüklenen uçak muhafaza edilmek üzere Atatürk Havalimanı'na çekildi. REKLAM

SAHİBİ ÇIKMAZSA SATILACAK Kapıkule Sınır Kapısı'nda beyan harici ele geçirilen ve antika olarak değerlendirilen uçak dönemin en lüks 3 yolcu taşıma uçağı konumumda. Kısa mesafe iniş kalkış yapabilme özelliğine sahip uçağın piyasa değeri de 620 bin Türk Lirası.

Eğitim uçağı olarak üretilen tek motorlu 11 metre kanata sahip uçağın uzunluğu ise 8.28 metre. Uçak günümüzde hala eğitim uçağı olarak kullanıyor. Kaçak eşya olarak yakalanan uçağın adli sürecin tamamlanmasının ardından satılabileceği kaydedildi.