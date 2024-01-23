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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!

        10 kişiyi bıçaklayan caninin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!

        İstanbul Esenyurt'ta 9 saat içerisinde biri kadın 10 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şüphelinin sorgusu tamamlandı. Polise ifade veren şüpheli Abdullah Ö., "Eski oturduğumuz eve gittim. Ev sahibi kapıyı açmadı. Babamı annemi soracaktım. Sinirlendim" dedi. Zanlı, bu olayın ardından sinirlenerek bıçaklı saldırıları gerçekleştirdiğini iddia etti. Şüphelinin olaydan iki gün önce de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasını dağıttığı ortaya çıktı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 23.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:41
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        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
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        Dün Esenyurt’ta peş peşe yaşanan dehşetin ardından yakalanan şüpheli 26 yaşındaki Abdullah Ö.’nün sorgusu tamamlandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, dün 9 saatte biri kadın 10 kişiyi bıçaklayıp yaralayan şüpheli Abdullah Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        "ESKİ EV SAHİBİ AÇMAYINCA SİNİRLENDİM"

        Şüphelinin işlemleri İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde yapıldı. Polise ifade veren ve bir yıldır sokaklarda kaldığını anlatan Abdullah Ö., uzun süredir kendisiyle görüşmeyen ve yerlerini bilmediği babası ve annesinin yerine öğrenmek için eski mahallesine gittiğini söyledi. Eski ev sahibi kadının kapı zilini çaldığını anlatan şüpheli, “Kapıyı açmayınca ona sinirlendim” dedi. Bu olayın ardından apartmana taş attığını ve daha sonra önüne geleni bıçakladığını anlattı.

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        Fotoğraf: DHA

        DOKTORUN ODASINI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

        Emniyette yapılan soruşturmada, 20 Ocak Cumartesi günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir doktorun odasını kullanılmaz hale getiren şüphelinin daha sonra kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili de iki gün önce gözaltına alınan şüpheli Abdullah Ö.’nün ‘mala zarar vermek” suçlamasıyla adli kontrol kararı verilerek serbest kaldığı ortaya çıktı.

        "PİŞMANIM"

        Bıçaklı saldırılarda bir telefon gaspı da yer alan olaylarla ilgili pişman olduğunu söyleyen şüpheli Abdullah Ö.’nün çeşitli suçlardan 14 ayrı suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. İşlemlerin ardından şüpheli adliyeye gönderildi.

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