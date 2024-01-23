Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Engelli sanıp yardım etti, gerçek ortaya çıktı

        Engelli sanıp yardım etti, gerçek ortaya çıktı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireyin akülü tekerlekli sandalyesini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Öte yandan bir vatandaşın hırsızı engelli sanarak yardım ettiği anlar ve hırsızlık anıysa güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.01.2024 - 22:28 Güncelleme: 23.01.2024 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli sanıp yardım etti, gerçek ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesinde doğuştan bedensel engelli Süleyman Onatın çalınan akülü tekerlekli sandalyesiyle ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheli M.Kyi belirlenen adreste çalınan tekerlekli sandalyeyle yakaladı.

        Onat, gazetecilere, sandalyesi bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Sandalyesi çalındıktan sonra dışarı çıkamadığını anlatan Onat, polis ekiplerine teşekkür etti.

        Şüpheli M.Knin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        REKLAM

        Hatay’da engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Öte yandan hırsızın akülü sandalyeyi çaldığı anlar ve yoldan geçen bir vatandaşın hırsıza sandalyeyi yola çıkarması için yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        Suskun Kartal!
        Suskun Kartal!
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        Koca bir sıfır!
        Koca bir sıfır!
        Almanya'da mahkeme Neonazi partinin finansmanını kesti
        Almanya'da mahkeme Neonazi partinin finansmanını kesti
        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı
        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Fareler Ülkesi
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Fareler Ülkesi
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Habertürk Anasayfa