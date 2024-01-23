Engelli sanıp yardım etti, gerçek ortaya çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireyin akülü tekerlekli sandalyesini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Öte yandan bir vatandaşın hırsızı engelli sanarak yardım ettiği anlar ve hırsızlık anıysa güvenlik kamerasına yansıdı
Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesinde doğuştan bedensel engelli Süleyman Onatın çalınan akülü tekerlekli sandalyesiyle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli M.Kyi belirlenen adreste çalınan tekerlekli sandalyeyle yakaladı.
Onat, gazetecilere, sandalyesi bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Sandalyesi çalındıktan sonra dışarı çıkamadığını anlatan Onat, polis ekiplerine teşekkür etti.
Şüpheli M.Knin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hatay’da engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.
Öte yandan hırsızın akülü sandalyeyi çaldığı anlar ve yoldan geçen bir vatandaşın hırsıza sandalyeyi yola çıkarması için yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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