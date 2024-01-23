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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Beşiktaş-Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş-Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Adana Demirspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz cumartesi günü Pendikspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Ligde 6. basamakta yer alan Adana Demirspor'un ise 30 puanı bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.01.2024 - 18:50 Güncelleme: 23.01.2024 - 20:01
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

        STAT: Tüpraş

        HAKEM: Atilla Karaoğlan

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Necip, Zaynutdinov, Serkan Emrecan, Demir Ege, Gedson, Tayfur, Rashica, Semih, Cenk

        YEDEKLER: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Rebic, Ghezzal, Muleka, Mustafa Erhan, Yakup Arda, Emrecan

        TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

        ADANA DEMİRSPOR: Mahammadaliyev, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Emre Akbaba, Akintola, Nourani, Yusuf

        YEDEKLER: Vedat, Abdurrahim, Tayfun, Manev, Abdulsamet, Burhan, Dorukhan, Florent, Nani, Cisse

        TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

        Beşiktaş'ta ısınma esnasında sakatlanan Umut Meraş'ın yerine Serkan Emrecan Terzi ilk 11'de görev yapıyor.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

        Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

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        Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.

        BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

        Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Yukatel Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamıyor.

        Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamıyor. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de maçta yok.

        4 OYUNCU SINIRDA

        Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

        SAHASINDA SON 4 MAÇTA 3 KEZ YENİLDİ

        Beşiktaş, sahasında oynadığı son 4 lig müsabakasının 3'ünde mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, iç sahadaki son karşılaşmada ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurdu.

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        40. RANDEVU

        Beşiktaş ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 40. kez rakip oluyor. İki takım tarihlerinde ilk kez 1960-1961 sezonunda karşılaştı ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de oynanan 39 müsabakanın 18'ini siyah-beyazlı takım, 9'unu Adana temsilcisi kazandı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Söz konusu maçlarda Beşiktaş 62 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 37 gol kaydetti.

        BEŞİKTAŞ'IN EN FARKLI GALİBİYETİ A.DEMİRSPOR'A KARŞI

        Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında elde etti.

        1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı ve Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti.

        Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların gollerini taraftarların adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

        RAKİBİNE SON 13 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

        Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada sahadan sadece bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

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