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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 21:35 Güncelleme: 23.01.2024 - 21:35
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        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25'e çıkıyor
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı %49,25’e yükseltiyoruz" dedi.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2024’ü Emekliler Yılı ilan etmiştik.

        Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz.

        Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum;

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz.

        Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun.

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