Real Madrid'de Arda Güler için flaş transfer kararı
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'le ilgili İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Arda Güler'in başka bir takıma kiralanabileceği belirtildi. Son olarak Arda Güler'e Almeria maçında forma şansı verilmemesi nedeniyle, sosyal medyada teknik direktör Ancelotti'ye İspanyollar büyük tepki göstermişti. İşte detaylar
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Real Madrid'de Arda Güler kiralık olarak takımdan ayrılabilir.
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İspanya basınında Sport'un haberine göre, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Madrid devinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilk yarıda forma şansı bulamamıştı.
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Sakatlıklarını atlatan 18 yaşındaki milli yıldızı Carlo Ancelotti Kral Kupası maçında sahaya ilk 11'de sürerken, Süper Kupa maçında da Atletico Madrid maçında oyuna sonradan dahil etmişti.
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Bu maçlardan sonra rotasyona giderek Arda Güler'in daha fazla forma şansı bulması beklenirken, İtalyan teknik direktörün Arda Güler'e Barcelona, Almeira ve Atletico Madrid ile oynanan kupa finalinde forma vermemesi tepki toplamıştı.
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Aynı zaman da Arda Güler de son lig maçında Almeira karşısında oyuna alınmaması sonrası ısınma formasını yere atması da tepki göstergesi olarak yorumlanırken; Real Madrid, genç yıldızın potansiyel gelişiminin engellenmemesi için Haziran ayına kadar kiralık olarak forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planlıyor.
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Öte yandan yine İspanyol basınından DefensaCentral, Arda Güler'in başka bir takıma transfer olduğunu yazdı. Arda Güler için yapılan haberin detaylarında, transferin kısa bir süre açıklanacağı belirtildi.
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Sezon başında 20 milyon Euro'ya Madrid'e katılan Arda'nın 2029'a kadar sözleşmesi bulunurken, İspanyol devinde bu sezon sadece 2 resmi maçta forma süresi bulabildi.
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Real Madrid formasıyla ilk kez İspanya Kral Kupası 3. tur maçında Arandina'ya karşı boy gösteren Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 60 dakika sahada kalmıştı.
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ISINMA YELEĞİNİ YERE FIRLATTI
Son olarak lig sonuncusu Almeria karşısında ısınmaya giden Arda, oyuna alınmayacağını anlayınca yedek kulübesine doğru hareket ederken ısınma yeleğini yere fırlatarak Ancelotti'ye tepki gösterdi.
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İkinci yarı saha kenarında ısınan Arda, oyuna dahil olmayınca, yedek kulübesine üzgün bir şekilde döndü.
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Real Madrid'e transfer olduğundan sonra, sezon öncesi hazırlık döneminde sakatlanan ve sağ dizinden ameliyat olan Arda, iyileştikten sonra da iki küçük sakatlık yaşadı.
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Eflatun beyazlı formayla sadece Kral Kupası son 32 turunda 3. lig takımlarından Arandina'ya karşı oynanan maçta ilk 11'de çıkan ve 60 dakika oynayan Arda, İspanyol liginde henüz oynamadı.
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ANCELOTTI TEPKİSİ
Real Madrid taraftarları Almeria maçının ardından sosyal medya üzerinden tecrübeli teknik adama nefret kustu. İşte Arda Güler için yapılan paylaşımların bazıları:
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- "Ligin sonuncusu karşı Arda Güler'in oynatmamasından dolayı tebrikler Carlo Ancelotti!"
- "Peki Arda Güler'in oynamak için ne yapması gerekiyor?"
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- "Arda Güler, Ancelotti'ye ne yaptı?"
- "Arda Güler'den önce Ceballos'u oyuna almalarını inanılmaz buluyorum."
- "Kadronda Arda Güler var ama Ceballos'u oynatıyorsun Carlo Ancelotti!"
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