Real Madrid'de Arda Güler için flaş transfer kararı

Aynı zaman da Arda Güler de son lig maçında Almeira karşısında oyuna alınmaması sonrası ısınma formasını yere atması da tepki göstergesi olarak yorumlanırken; Real Madrid, genç yıldızın potansiyel gelişiminin engellenmemesi için Haziran ayına kadar kiralık olarak forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planlıyor.