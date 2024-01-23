Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İsmail Hacıoğlu: Mülteci değilse gelmeliydi

        İsmail Hacıoğlu: Mülteci değilse gelmeliydi

        İsmail Hacıoğlu, başrolünde yer aldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları'nın galasına katılmayan rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk'un aralarında olmamasını; "Yani Fransa'ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" sözleriyle ti'ye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu sefer mazereti yok
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cem Karaca hakkında biyografi türündeki "Cem Karaca'nın Gözyaşları' adlı sinema filminin galası yapıldı. Yüksel Aksu'nun yönettiği filmde başrolleri; İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman, Alper Saldıran, Kubilay Tunçer, Emre Özcan, Ali Talha Kırışgil Melisa Döngel ve Melisa Aslı Pamuk paylaştı.

        Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile birliktelik yaşayan Melisa Aslı Pamuk, filmin galasına katılmadı. İsmail Hacıoğlu, Pamuk'un galada yer almamasıyla ilgili soruya; "Yani Fransa'ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diyerek rol arkadaşının aralarında olmamasını ti'ye aldı.

        Melisa Aslı Pamuk'un galaya katılma nedeninin Fransa'daki bir başka programıyla çakışması olduğu öğrenildi. Pamuk, geçtiğimiz haftalarda yine başrolünde yer aldığı 'Kadınlara Mahsus'un galasına, Yusuf Yazıcı ile birlikte oturduğu Lille'deki evine giren hırsızın pasaportlarını da çalması nedeniyle katılamamıştı.

        Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, yeni pasaportlarının çıkmasından birkaç gün sonra tatil amaçlı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

        Melisa Aslı Pamuk - Yusuf Yazıcı

        REKLAM

        "Cem Karaca'nın Gözyaşları'nın AKM'de düzenlenen galasına dönecek olursak; konuklar hoş bir sürprizle karşılaştı. Cem Öğet’in yönettiği 40 kişilik orkestra eşliğinde İsmail Hacıoğlu, hologram teknolojisi aracılığıyla Cem Karaca ile 'Tamirci Çırağı' şarkısını seslendirdi. Düette merhum sanatçının oğlu Emrah Karaca da yer aldı.

        Yüksel Aksu - Emrah Karaca

        Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcısı olduğu, gösterime 26 Ocak'ta girecek olan "Cem Karaca'nın Gözyaşları'nın senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar, Emrah Saltık, Gayet Güzel Filmler ve Yüksel Aksu kaleme alırken film, izleyicilere; Cem Karaca'nın müzik dünyasının ötesinde annesi, babası, aşkları ve biricik çocuğuyla iç içe geçen bir aile portresi de sunacak.Cem Karaca'nın kıyafetlerinin de sergilendiği galaya; emekli genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, Nuri Bilge Ceylan ve Nejat Yavaşoğulları da katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İsmail Hacıoğlu
        #Melisa Aslı Pamuk
        #cem karaca
        #Cem Karacanın Gözyaşları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        Habertürk Anasayfa