Oğuzhan Genç yazdı: Koca bir sıfır!

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Pendik deplasmanında alınan farklı yenilginin yankıları sürerken Dolmabahçe'de beklenti galibiyetten başka bir şey değildi. Adana Demirspor'un yeni bir hocası vardı ama ayrılıklar sonrasında güç kaybı yaşamışlardı. Buna karşın yine tutuk başladı siyah-beyazlılar. İlk yarıda Rashica'nın şutu dışında akılda kalan tek bir pozisyon yoktu.

İkinci yarının hemen başında Adana Demirspor, Baresi'nin atılmasıyla 10 kişi kalırken Beşiktaş'ta yine değişen bir şey yoktu. Üretmekte zorlanan siyah-beyazlılarda Semih, 69. dakikadaki vuruşunda direği geçemedi.

Santos'un Ghezzal, Rebic ve Muleka hamleleri de oyuna beklenen etkiyi getirmedi. Sadece 90'da Rebic çevirdi, Muleka'nın kafayla yakın mesafeden kaleye gönderemediği top paralel süzülürken Cenk Tosun da tamamlayamadı ve son fırsat kaçtı.

Beşiktaş'ta Santos'un gelişiyle yaşanan bahar da şimdilik kısa sürdü. Pendikspor yenilgisiyle yeniden ufukta beliren kara bulutlar 10 kişilik Adana Demirspor karşısında alınan beraberlikle artmaya başladı.

Zaten yeterliliği tartışılan kadroda sakatlıklar ve Afrika Kupası'na gidenlerle kritik bölgelerdeki eksikler tavan yapmış durumda. Taraftarın da maç sonundaki "Transferler nerede?" mesajı buna yönelikti. Gerekli takviyeler gelmeden takımın ayağa kalkması oldukça zor.