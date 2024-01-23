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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 9,3 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 9,3 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre trafiğe kaydı yapılan araç sayısı aralıkta bir önceki aya göre yüzde 9,3 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:21
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        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

        Açıklamaya göre, Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti.

        Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,3'ünü otomobil, yüzde 38,3'ünü motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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        Aralıkta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 148,4, traktörde yüzde 29,0, kamyonette yüzde 17,4, motosiklette yüzde 13,1, otomobilde yüzde 4,9 artarken kamyonda yüzde 29,0, otobüste yüzde 18,1 ve minibüste yüzde 8,6 azaldı.

        Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 107,0, otomobilde yüzde 59,6, motosiklette yüzde 49,6, otobüste yüzde 47,1, minibüste yüzde 47,0, kamyonette yüzde 15,0, traktörde yüzde 5,1 artarken kamyonda yüzde 16,8 azaldı.

        Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,0'ını otomobil, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        RENAULT İLK SIRADA

        Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,8'i Renault, yüzde 7,9'u Fiat, yüzde 7,2'si Volkswagen, yüzde 5,7'si Opel, yüzde 5,7'si Toyota, yüzde 5,5'i Hyundai, yüzde 4,6'sı Chery, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 3,9'u Citroen, yüzde 3,9'u BMW, yüzde 3,8'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı Skoda, yüzde 3,3'ü Ford, yüzde 2,8'i Dacia, yüzde 2,6'sı Nissan, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Kia, yüzde 2,2'si MG, yüzde 2,1'i Honda, yüzde 1,9'u Seat ve yüzde 11,5'i diğer markalardan oluştu.

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        Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin yüzde 66,1'i benzinli, yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'lidir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 221 bin 134 adet otomobilin ise yüzde 35,6'sı dizel, yüzde 33,5'i LPG'li, yüzde 28,7'si benzinli, yüzde 1,5'i hibrit ve yüzde 0,5'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

        Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin yüzde 33,2'si 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,6'sı 1301-1400, yüzde 10,5'i 1501-1600, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

        Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin yüzde 36,2'si gri, yüzde 26,8'i beyaz, yüzde 12,3'ü mavi, yüzde 11,3'ü siyah, yüzde 7,4'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 2,0'ı turuncu, yüzde 0,6'sı sarı ve yüzde 0,5'i kahverengi renklidir.

        Türkiye'de 2023 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 28 milyon 740 bin 492 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,5 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,1, minibüslerde 15,8, otobüslerde 15,8, kamyonetlerde 13,6, kamyonlarda 17,9, motosikletlerde 11,6, özel amaçlı taşıtlarda 14,8 ve traktörlerde 24,4'tür.

        Türkiye'de 2023 yılında devri yapılan 10 milyon 551 bin 762 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,8 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 14,0, minibüslerin 12,6, otobüslerin 11,7, kamyonetlerin 11,6, kamyonların 14,7, motosikletlerin 4,7, özel amaçlı taşıtların 15,6 ve traktörlerin 19,7'dir.

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