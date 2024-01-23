Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        30
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        MKE Ankaragücü
        MKE
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        19
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Ligdeki son maçında Pendikspor'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup ederek taraftarına kendisini affettirmek istiyor. 4 maçtır kazanamayan Adana Demirspor da güçlü rakibini devirip çıkışa geçme hedefinde. Peki, Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Adana Demirspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

        • 2

          Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak. Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.

        • 3

          BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

          Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Yukatel Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamıyor. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de maçta yok.

        • 4

          4 OYUNCU SINIRDA

          Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

        • 5

          BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        • 6

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        • 7

          MERT GÜNOK

        • 8

          SVENSSON

        • 9

          TAYYİP TALHA

        • 10

          NECİP UYSAL

        • 11

          ZAYNUTDINOV

        • 12

          DEMİR EGE TIKNAZ

        • 13

          GEDSON FERNANDES

        • 14

          RASHICA

        • 15

          REBIC

        • 16

          SEMİH KILIÇSOY

        • 17

          CENK TOSUN

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Silahlı kavgada kadını kalkan yaptı!
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Hazal, 4 yaşındaydı! Oyun oynamak için balkona çıktı!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        "Yüzlerce kez sorgulayın"
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        Sis, yağmur ve kar alarmı!
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        Seçmenler şaşkın: Biden'ın adı pusulada olmayacak
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Habertürk Anasayfa