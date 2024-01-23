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Son dönemlerin dikkat çeken ve tartışma konusu olan ‘yapay zeka’ ile dolandırıcılık türlerine bir yenisi daha eklendi. O söz konusu dolandırıcılığın kurbanı bu kez Defne Samyeli oldu. Samyeli'nin görüntüsü ve sesi kullanılarak yapay zekâyla bir reklam filmi üretildi. Sahte reklam filminde Defne Samyeli, sözüm ona yeni bir yatırım aracından söz ederek yatırımcılara yol gösteriyor.

Defne Samyeli, sahte reklam filmi hakkında suç duyurusunda bulunurken konuyla ilgili şunları söyledi; ''Söz konusu olan bu videonun tamamen uydurma bir montaj işi olduğu ilk bakışta anlaşılsa da anlıyorum ki bir çok vatandaşımızın dolandırılmasına neden olmuş. Bu bir yandan yapay zekâ kullanımının ne tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda bize fikir vermesi açısından anlamlı. İnsanları herhangi bir yatırıma yönlendirecek bir yayın yapmadım. Bu gibi sponsorlu yayınları gördüğü zaman demek ki insanların misliyle dikkatli olması gerekiyor. Hele işin içinde para varsa... Sadece ben değil, en güvendiğiniz başka kim varsa bu devirde ‘paranızı şuraya yatırın’ şeklinde bir video gördüğünüzde yüzlerce kez sorgulamanızı öneririm. Yüzümü ve YouTube kanalımdaki yayınlarımı kullanarak vatandaşları dolandıran, bu videoları yayan, yayınlayan sorumlular hakkında yasal süreci başlatacağımı bu vesileyle duymak isterim.''