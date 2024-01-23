Fenerbahçe transferi bitiriyor! Çağlar Söyüncü'de geri sayım
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferinde artık son düzlükte. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'in de inadını kırarken resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor
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Savunmaya takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'de mutlu sona çok yakın.
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Milli yıldız için Atletico Madrid ile temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, Atletico ile ödeme planı ve satın alma opsiyonu konusunda son görüşmeleri yapıyor.
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27 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar resmen açıklanması bekleniyor.
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Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid forması ile 9 karşılaşmada kadroda yer alırken 2 kez 11'de başladı.
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Milli oyuncunun Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
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Çağlar, Freiburg'dan Leicester'a ise 21 milyon Euro'ya gitmişti.
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