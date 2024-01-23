4 yaşındaki Hazal, balkona çıktı! Ölümle biten oyun!
Mardin'de, yürekleri kavuran bir olay yaşandı. Bir apartmanın 7´nci katındaki evlerinin balkonda oyun oynayan 4 yaşındaki Hazal Arya Homan, dengesini kaybedip aşağı düştü. Küçük çocuk olay yerinde hayata veda etti. Yakınları sinir krizi geçirdi
Mardin'de olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hazal Arya Homan (4), Park Florya Apartmanı'nın 7´nci katındaki dairelerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek düştü.
HAZAL OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Hazal Arya´nın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hazal Arya´nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.