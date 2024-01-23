Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğerini bacağından silahla vurdu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, silahla yaralan sürücüyü arıyor
İstanbul'da olay, dün Gaziosmanpaşa'daki Mevlana Mahallesi'nde saat 13.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü.
ÖNCE HAVAYA SONRA BACAĞINA ATEŞ ETTİ
DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında otomobil sürücüsü üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti. Daha sonra ise hafif ticari aracın şoförünü bacağından vurdu.
YARALAYIP OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yaşananların ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS, KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.