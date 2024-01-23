İbrahim Yıldız yazdı: Kötü gidişe devam

Pendikspor’dan 4 gol yiyerek şok bir mağlubiyet alan Beşiktaş takımından farklı bir reaksiyon bekleniyordu.

Sahasında kendi seyircisi önünde Adana Demirspor’la golsüz berabere kalan Siyah-Beyazlılar taraftarla barışma fırsatını kaçırdı.

Beşiktaş taraftarı belki de son kez tribünleri doldurup takımlarına destek olmak istedi. Umutlanmak istiyorlardı. Kötü gidişin durdurulacağına yönelik inançları vardı.

Aynı inanç futbolcularda var mıydı? Tartışılır.

Üstelik ikinci yarının tamamını 10 kişi oynayan rakip karşısında beklenilen oyunda gol de yoktu. Böyle olunca taraftar maç sonu haklı olarak yönetimi ve oyuncuları protesto etti.

“ Hasan Arat transferler nerede?” diye bağıran Siyah-Beyazlılar haksız değildi. Hasan Arat ve ekibi şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Takıma motivasyon olacak bir hamle göremedik.

Beşiktaş’ın sorunu çok fazla. Bu oyuncu kadrosundan fazla bir şey beklemek hayal ötesi gibi bir şey.

Buna rağmen eldeki kadro daha efektif kullanılabilir. Yeni teknik direktör Portekizli Santos kadroyu herhalde tanımıştır. Kimin neler yapabileceğini öğrenmiştir en azından.

Ancak, Adana Demirspor maçında yaptığı hamleler, statik bir oyun planı ve alışagelmiş uygulamadan öteye gitmedi.