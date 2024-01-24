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Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Bulutlu 9° Ankara Güneşli 6° İzmir Güneşli 12° Antalya Güneşli 18° Trabzon Yağmurlu 7° Bursa Kısmen Güneşli 7° Adana Güneşli 18° Diyarbakır Güneşli 9° Gaziantep Güneşli 10° Ağrı Karlı 0° Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI Yağışların, Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.