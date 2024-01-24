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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar tek tek açıkladı: Sözleşmeler, transferler, MHK... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar tek tek açıkladı: Sözleşmeler, transferler, MHK...

        Beşiktaş'ın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Adana Demirspor maçı sonrası transfer açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 00:24 Güncelleme: 24.01.2024 - 00:24
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        • 1

          Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar'ın açıklamaları şöyle:

          "Her zaman, her maçtan sonra Süper Lig'deki çoğu takım gibi sizlere bir şeyin şikayetini yapmıyoruz. Bizim kültürümüzde bu var. Biz sabırlıyızdır. Sabrımızın taştığı zamanlar da oluyor. Bugün onlardan biri. Benim oynadığım takım, hakemden gol yedi. Olabilir, talihsizliktir dedik. Şerefli ikinciliklerimiz var, diğer takımlarda olmayan. Ama hiçbir şey değişmiyor MHK'de. Biz artık yeter demek istiyoruz."

        • 2

          "Geçen hafta Rebic'in ayağına basılması var. Kırmızı kart olması lazım. Skor kötü, hakemin bahanesine sığınmayalım dedik. Bugün penaltı pozisyonu var, nedense Atilla Karaoğlan ikna olmuyor penaltı olduğuna. 2 hafta önce verdiği penaltı var. Orada da ikna olmuyor ama VAR'dan ikna ediyorlar. Bu hafta, yönetimden bir talebim olacak. Hakem istatistikçisi talebim olacak. Bu arkadaş eski bir hakem olacak. Bu arkadaş, kim, hangi maçı yönetmiş, VAR neden kadar çağırmış bu konularda bize istatistik hazırlayacak. Biz paylaşayacağız. Bunu yaptığımız için MHK adına üzgünüz. Yeni bir tabir hakem istatiktikçisi. Bunu yapanlar var. Biz şeffaf olacağız dedik. Bunu da paylaşacağız."

        • 3

          "İKİ OYUNCUYLA SICAK TEMAS VAR"

          "Oyunla ilgili birçok pozisyonunuz var. Son vuruşlarda beceriksizdik. Oyuncular ellerinden geleni yaptık. Rakibin 10 kişi kalması, galibiyet golünün gelmemesi üzücü bir durum. Yola devam edeceğiz. Transferler ilgili sıcak temas yapıldı iki tane oyuncuyla ilgili."

        • 4

          "YABANCIYA YÖNELMEK ZORUNDAYIZ"

          "Transferler neden gecikti. Bizim tespit ettiğimiz bölgeler var. Stoper, ön libero ve forvet arkası. Öncelikli olarak stoper ve ön liberoyu araştırdık. Ülkemizde Beşiktaş'ın şu andaki durumunda stoper oynayacak ve ön libero bulamadık yerli olarak. Yabancı transferine yönelmek zorunda kaldık."

        • 5

          "14 YABANCIMIZ VARDI"

          "14 tane yabancımız vardı. 13'e, 12'ye düşürdük. Hiç kolay olmuyor. Bu arkadaşların çok güzel sözleşmeleri var. Hiçbiri kolay kolay sözleşmelerini terk etmek istemiyorlar. Bu kadar kolay para kazanabilecekleri başka takım yoktur diye düşünüyorum. Bunu daha önce de yaşadık. Biz bunları mümkün olduğu kadar halledeceğiz. Zamana ihtiyacımız var. Transferlerin gecikmesinin en önemli sebebi, sözleşmesinden kurtulamadığımız oyuncular."

        • 6

          "2 YABANCI DAHA ALACAĞIZ"

          "2 yabancı transferimiz daha olacak. Beşiktaş'a yakışır ve önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa götürecek. Sıcak temas sağlandı. Yüz yüze görüşülecek. Küçük ayrıntılar var. Onlarla ilgili herhalde sevindirici haber vereceğiz."

        • 7

          "CENK VE SALİH'E TEKLİF YAPILDI"

          "Cenk ve Salih'in sözleşmeleri için karşılıklı teklif yapıldı. Çok hızlı ilerleyemiyoruz. Talepler yüksek. Ama tabii ki mutlaka hocanın isteği doğrultusunda önümüzdeki sezonun şampiyonluk kadrosunda hocamız onları görmek istiyorsa sözleşmeleri yenilenecek. Bu takımın teknik patronu hocamızdır. Aboubakar'ın oynamasını istiyorsa, onun tasarrufudur. Saygı duyarız kendisine. Tamamen hocanın kararıyla ilgili bir durum."

        • 8

          SÖZLEŞME DONDURULACAK MI?

          Chamberlain ve Amir'in sözleşmeleri dondurulacak mı?

          "Chamberlain ve Amir ayrı bir konu. Onlardan talep ettik. Chamberlain tarafından olumlu yanıt gelmedi. Amir ile görüşmelerimiz var. İnşallah bize anlayış gösterecektir"

        • 9

          Öncelikli olarak en yakın zamanda 2 transfer yapılacak. 1-7 Şubat arasında Avrupa'da birçok takımda transfer bittikten sonra boş kalan oyuncular olacak. Orada da 10 numara arayışımız olacak. Afrika Kupası'ndan geri dönenler de olunca biz Santos'un dengesini yakalayacağız. O zaman kadro kalitesini sağlayacağız.

        • 10

          "İsim konusunda daha önce de söylemekten kaçındık. Matic adayların arasında ancak alternatifleri de mevcut. Bu mevkilerle ilgili alternatifli şekilde görüşmeler devam ediyor. Mutlaka kararı verilecek. İnşallah bu hafta içinde olmasa bile önümüzdeki hafta içinde katılacaklar. Sözleşmelerinden kurtulmak zorunda olduğumuz oyuncular nedeniyle transferler gecikti

        • 11

          GHEZZAL NE OLACAK?

          Ghezzal 'sözleşmeme sadık kalmak istiyorum' dedi. Bizim söyleyecek bir şeyimiz kalmadı.

        • 12

          Ben taraftarımızdan özür diliyorum. Ama anlatmaya da çalışıyorum. Anlayışı olurlar, olmazlar tercihleridir. Geçen hafta ve bu hafta için özür diliyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Transferin neden geciktiğini de açıkladım. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayan bir Beşiktaş izleyecek taraftarımız. Onlara tekrar teşekkür ediyorum.

        • 13

          Biraz sabır söz konusuydu. İnşallah çok güzel günler yaşayacağız hep birlikte. Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'la eşleştik. Güzel bir maç olacak. Güzel, keyifli bir maç olacak. Sadece kupa değil, üçüncülük için de hedefimiz devam ediyor. Orada da varız. Üçüncülük de hedeflerimizin arasında.

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