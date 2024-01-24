İzmir'de firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı

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Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.D.'nin ilçedeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, çevresinde önlem aldığı adresi bir süre gözetim altında tuttu. 25 suç kaydı bulunan G.D.'nin adreste olduğunun tespit edilmesi üzerine eve baskın yapıldı.

YATAK ODASINDAN KÖMÜRLÜĞE TÜNEL KAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI Polis ekipleri evde olduğunu saptamasına rağmen içeri girdiklerinde G.D.'yi bulamadı. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada yatak odasında üzeri dolabın çekmecesi ile gizlenen tünel bulundu. DHA'nın haberine göre; tünelden geçiş yapan ekipler, dar bir koridorun ardından tünelin kömürlüğe çıktığını belirledi. Kömürlük kapısında yasaklı ırk olan Pitbul cinsi köpeği olduğunu gören polis, veteriner aracılığıyla köpeği etkisiz hale getirdi. Daha sonra da kömürlük kapısından giriş yapan ekipler, G.D.'yi saklanırken yakaladı. REKLAM

KÖMÜRLÜĞÜ SİLAH ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ Şüpheli G.D.'nin kömürlük kısmını silah üretimi yaptığı atölyeye dönüştürdüğü ortaya çıktı. Adreste ve kömürlükte yapılan aramada, 9 ruhsatsız tabanca, 10 farklı boyutlarda ruhsatsız tabanca sürgü kapağı, 74 farklı çaplarda tabanca fişeği, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 844 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap, 140 gram metamfetamin, hassas terazi ve 11 bin TL ele geçirildi. ?Operasyon sonrasında gözaltına alınan G.D., emniyete götürüldü. Kasten yaralama, gasp, motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu kullanma, ateşli silah bulundurma ve açıktan hırsızlık gibi 25 dosyadan suç kaydı da bulunan G.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

POLİS GELDİĞİNDE TÜNELDE SAKLANIYORMUŞ Öte yandan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D.'nin adresine polis geldiğinde kazdığı tünelden geçerek kömürlüğe indiğini, polis ekiplerinin kömürlüğe girmesi halinde ise eve çıkarak gizlendiği ortaya çıktı.