Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı

        İzmir'de firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 25 suçtan kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.D. (31), saklandığı adreste operasyonla yakalandı. G.D.'nin evin içerisinde kömürlüğe geçiş sağlayan bir tünel kazdığı ortaya çıktı. G.D.'nin kömürlük kısmında silah ürettiği ve uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Yapılan aramalarda 9 tabanca, tabanca yapımında kullanılan aletler ile uyuşturucu madde ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 06:39 Güncelleme: 24.01.2024 - 06:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.D.'nin ilçedeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, çevresinde önlem aldığı adresi bir süre gözetim altında tuttu. 25 suç kaydı bulunan G.D.'nin adreste olduğunun tespit edilmesi üzerine eve baskın yapıldı.

        YATAK ODASINDAN KÖMÜRLÜĞE TÜNEL KAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Polis ekipleri evde olduğunu saptamasına rağmen içeri girdiklerinde G.D.'yi bulamadı. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada yatak odasında üzeri dolabın çekmecesi ile gizlenen tünel bulundu.

        DHA'nın haberine göre; tünelden geçiş yapan ekipler, dar bir koridorun ardından tünelin kömürlüğe çıktığını belirledi. Kömürlük kapısında yasaklı ırk olan Pitbul cinsi köpeği olduğunu gören polis, veteriner aracılığıyla köpeği etkisiz hale getirdi. Daha sonra da kömürlük kapısından giriş yapan ekipler, G.D.'yi saklanırken yakaladı.

        REKLAM

        KÖMÜRLÜĞÜ SİLAH ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ

        Şüpheli G.D.'nin kömürlük kısmını silah üretimi yaptığı atölyeye dönüştürdüğü ortaya çıktı. Adreste ve kömürlükte yapılan aramada, 9 ruhsatsız tabanca, 10 farklı boyutlarda ruhsatsız tabanca sürgü kapağı, 74 farklı çaplarda tabanca fişeği, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 844 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap, 140 gram metamfetamin, hassas terazi ve 11 bin TL ele geçirildi. ?Operasyon sonrasında gözaltına alınan G.D., emniyete götürüldü. Kasten yaralama, gasp, motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu kullanma, ateşli silah bulundurma ve açıktan hırsızlık gibi 25 dosyadan suç kaydı da bulunan G.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

        POLİS GELDİĞİNDE TÜNELDE SAKLANIYORMUŞ

        Öte yandan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D.'nin adresine polis geldiğinde kazdığı tünelden geçerek kömürlüğe indiğini, polis ekiplerinin kömürlüğe girmesi halinde ise eve çıkarak gizlendiği ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #karabağlar
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Fidan'dan BMGK'de 'Gazze' açıklaması
        Bakan Fidan'dan BMGK'de 'Gazze' açıklaması
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
        İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
        Kötü gidişe devam
        Kötü gidişe devam
        Kuzenlerin borç-alacak kavgası kanlı bitti
        Kuzenlerin borç-alacak kavgası kanlı bitti
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        "Bu takım yeterli seviyede değil"
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Szymanski'ye Ada'dan talip!
        Almanya'da mahkeme Neonazi partinin finansmanını kesti
        Almanya'da mahkeme Neonazi partinin finansmanını kesti
        Suskun Kartal!
        Suskun Kartal!
        "Gazze'deki durum dehşet verici"
        "Gazze'deki durum dehşet verici"
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Koca bir sıfır!
        Koca bir sıfır!
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Habertürk Anasayfa