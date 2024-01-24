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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Bursa'da 573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!

        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!

        Bursa'da, 573 yıllık Meydancık Camii'nin kubbesindeki kurşun levhayı çalan 2 şüpheli ile 700 TL'ye satın alan hurdacı yakalandı. 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 07:32 Güncelleme: 24.01.2024 - 08:58
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        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
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        Bursa'da olay, 21 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Alancık Caddesi'nde meydana geldi.

        KUBBEYE TIRMANIP LEVHAYI ÇALDILAR

        DHA'da yer alan habere göre Osmanlı İmparatorluğu'nun 7'nci padişahı Fatih Sultan Mehmed döneminde Kazazoğlu Sole Mehmet Paşa tarafından yaptırılan, 573 yıllık Meydancık Camii'ne gelen 2 kişi, tırmandıkları kubbeden kurşun levha çalarak kaçtı.

        MAHALLELİ POLİSE BİLDİRDİ

        Caminin kubbesindeki kurşunların zarar gördüğünü fark eden mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi. İncelemede, caminin kubbesindeki 1 adet kurşun tabakanın yerinde olmadığı, 3 tabakanın da zarar gördüğü belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        1583-1913 tarihi arasında 7 kez onarım gören Meydancık Camii'nin çevresinde bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını saniye saniye izleyen ekipler, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.

        KURŞUN LEVHA HURDACIDA BULUNDU

        Şüphelilerin kurşun levhayı Gaziakdemir Mahallesi 4. Güney Sokak'taki hurdacıya sattığını belirleyen ekipler, harekete geçti. Hurdacıya düzenlenen baskında kurşun levha bulunurken, iş yeri sahibi İ.A. (64) gözaltına alındı.

        700 TL'YE SATIN ALMIŞ

        Şüpheli İ.A. emniyetteki ifadesinde; kurşun levhayı 700 TL'ye satın aldığını itiraf ederken, şüphelileri tanımadığını belirtti. Polis merkezine götürülen kurşun levha da muhafaza altına alındı.

        MARKETE GİRİNCE KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Şüphelilerin Hocahasan Mahallesi'ndeki bir marketten sigara aldığını belirleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri Ç.F. (18) ile Y.K. (32) isimli şüphelilerin Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde yaşadığını belirledi.

        2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Evlerine düzenlenen baskınla yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı. Hurdacı İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken; C.F. ile Y.K. adliyeye sevk edildi.

        HIRSIZLIK ANI KAMERADA

        Öte yandan hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin caminin kubbe kısmındaki levhayı söktüğü, caminin avlusunda bekleyen arkadaşına verdiği, taksiye binerek olay yerinden kaçan şüphelilerin, bir markete girerek sigara aldığı görüldü.

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