REKLAM advertisement1

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerde geri sayım başlarken AK Parti'de Ankara için ilçelerde yarışacak başkan adayları da belli oluyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı ilçe belediye başkan adaylarının isimleri belirlendi. Mevcut Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Mamak adayı oldu. Eski Altındağ Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday gösterildi. Keçiören belediye başkanı adayı ise Zafer Çoktan olarak belirlendi

AK Parti’nin Ankara ilçe adayları şöyle belirlendi:

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Veysel Tiryaki

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Duhan Kalkan

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Eyüp Tekiner

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahraman Kazan: Serhat Oğuz

Keçiören: Zafer Çoktan

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Asım Balcı

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ertuğrul Çetin

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Memiş Çelik

Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan

Not: Gölbaşı, Ayaş, Polatlı, Kalecik ve Etimesgut’ta Cumhur İttifakı MHP adayları ile seçime giriyor.