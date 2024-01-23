AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları belirlendi
AK Parti'nin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adaylarına İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından tebliğler yapıldı. Buna göre mevcut Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak adayı oldu. Eski Altındağ Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday gösterildi. Keçiören belediye başkanı adayı ise Zafer Çoktan olarak belirlendi
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerde geri sayım başlarken AK Parti'de Ankara için ilçelerde yarışacak başkan adayları da belli oluyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı ilçe belediye başkan adaylarının isimleri belirlendi. Mevcut Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Mamak adayı oldu. Eski Altındağ Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday gösterildi. Keçiören belediye başkanı adayı ise Zafer Çoktan olarak belirlendi
AK Parti’nin Ankara ilçe adayları şöyle belirlendi:
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Veysel Tiryaki
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Duhan Kalkan
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Eyüp Tekiner
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahraman Kazan: Serhat Oğuz
Keçiören: Zafer Çoktan
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Asım Balcı
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ertuğrul Çetin
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Memiş Çelik
Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan
Not: Gölbaşı, Ayaş, Polatlı, Kalecik ve Etimesgut’ta Cumhur İttifakı MHP adayları ile seçime giriyor.