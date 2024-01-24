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        Haberler Dünya ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi

        ABD'nin New Jersey eyaletinde "şehrin anahtarı" ilk defa bir Türk'e verildi

        ABD'nin New Jersey eyaletinde Türk nüfusunun yoğun olduğu Paterson şehrinde yaşayan iş insan Hüseyin Bayram'a "şehrin anahtarı" hediye edildi. ABD'nin bazı bölgelerinde, güven kazanmış, topluma faydalı çalışmalarda yer almış ve üstün başarı sağlamış bireyler "şehrin anahtarı" ile ödüllendiriyor, Hüseyin Bayram bu ödülü alan ilk Türk oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 08:11 Güncelleme: 24.01.2024 - 08:54
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        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
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        ABD'nin New Jersey eyaletinde, ilk defa bir Türk vatandaşına yaşadığı şehrin anahtarı hediye edildi.

        New Jersey'de Türk nüfusunun en yoğun olduğu Paterson şehrinde yaşayan iş insanı Hüseyin Bayram'a, Belediye Başkanı Andre Sayegh tarafından şehrin anahtarı takdim edildi.

        Sayegh, Paterson Belediyesinde yapılan resmi törende Bayram'a, yaşadığı kente yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sunarken, ABD Kongre Üyesi Bill Pascrell, Jr., Paterson Kent Konseyi üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşu yöneticileri de hazır bulundu.

        Belediyenin basın bildirisinde, "Seçkin bir topluluk lideri ve Toros restoranlarının sahibi Hüseyin Bayram'ı şehrin anahtarı ile onurlandırıyoruz. Bu prestijli ödül, Bayram'ın girişimci çabaları ve hayırseverliğe olan sarsılmaz bağlılığı aracılığıyla topluma yaptığı olağanüstü katkıları onaylıyor." ifadelerine yer verildi.

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        Bildiride, Türk girişimcinin, özellikle Kovid-19 salgını döneminde, 10 binden fazla ihtiyaç sahibine yemek bağışladığı, ayrıca New York'ta bazı hastane çalışanlarına da yemek yardımında bulunduğu, acil yardım ekiplerine maske ve eldiven dağıttığı vurgulandı.

        İLK DEFA BİR TÜRK BU ÖDÜLÜ ALDI

        ABD'de, eyalet yönetimi altındaki şehir yönetimleri, bazısında yılda bir defa olmak üzere, güven kazanmış, topluma faydalı çalışmalarda yer almış ve üstün başarı sağlamış bireyleri "şehrin anahtarı" ile ödüllendiriyor.

        Hüseyin Bayram, New Jersey'de bu sembolik ödülü hem eyalet genelinde hem de Paterson şehrinde almaya hak kazanan ilk Türk vatandaşı olma özelliğini taşıyor.

        Yaklaşık 160 bin nüfusa sahip Paterson şehrinde bu ödülü daha önce alan, New York Giants oyuncusu Victor Cruz (2012), Paterson doğumlu rap sanatçısı Fetty Wap (2015), ABD Senatörü Cory Booker (2018) ve eğitimci Felisa Van Liew (2022) olmak üzere 4 kişi bulunuyor.

        Giresun'dan uzun yıllar önce ABD'ye gelen ve aile işletmesi olarak başladıkları işletmenin şubelerini açan Hüseyin Bayram, Türk-Amerikan toplumunun aktif üyeleri arasında yer alıyor.

        Bayram ayrıca, yaklaşık 150 bin civarındaki nüfuslarıyla ABD'deki en kalabalık Türk topluluğunu oluşturan Türk Amerikan Giresun Örgütünün başkanı olarak görev yapıyor.

        Paterson'un eski Belediye Başkanı Jane Williams-Warren'ın bir dönem yardımcılığını da yapan Bayram, ABD'de yerel siyasette yer alan Türk toplumunun ender üyeleri arasında.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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