Szymanski'ye Ada'dan talip!
Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Sebastian Szymanski'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.
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Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, kısa sürede sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
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Avrupa'dan birçok ekibin takip ettiği Polonyalı orta saha için son iddia İngiltere'den geldi.
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Teamtalk'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Tottenham, Szymanski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
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İngiliz kulübünün scoutlarının 24 yaşındaki oyuncuyu izlemeye başladığı ve yönetime rapor sunacağı öne sürüldü.
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Performansıyla alkışları toplayan Polonyalı orta saha için Tottenham'ın tüm şartları zorlayacağı belirtiliyor.
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Fenerbahçe'nin 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Szymanski, bu sezon forma giydiği 33 maçta 12 gol atıp 14 asist yaptı.
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