Fernando Santos: Bu takım camia kadar yeterli seviyede büyük değil

Portekizli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir performans gösterdiklerini belirten Santos, "Maçı ve oyunu kontrol ettik. Son maça göre çok daha iyiydik. Rakibimize fırsat vermedik. Savunmada iyiydik. Maçın genelinde 7-8 fırsat bulduk ama golü atamadık. Oyuncularım çok çabaladılar. Rakibimiz 10 kişi kalınca gol atmak için oyuncularım ciddi anlamda efor sarf ettiler. Ancak bir şekilde gol olmadı. Çok çabaladık ama gol atamadığımız için 2 puan kaybettik." diye konuştu.

"Elimizdeki oyunculara odaklanmak zorundayız. Transferde defansif anlamda oyuncu alacağız. Yeni oyuncular gelecek. Şu an oyuncu eksiğimiz var. Kadromuz yetersiz. Asla geçmişle ilgili konuşmam. Bu, benim tarzım değil. Bugüne ve geleceğe bakarım. Beşiktaş'ın hak ettiği şeyleri yapmak zorundayız. Beşiktaş, şampiyonluk kazanmak zorunda. Biraz zamana ihtiyacımız var. Doğru planları yapabilmek için doğru adımlar atmalıyız. Buradaki oyuncuları en üst seviyeye taşımak önemli. Bu yıl en üst seviyeye çıkmak için çabalayacağız ve elimizden geleni yapacağız."

Bu sezon tüm kulvarlarda 4. maçına çıkan genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi'nin performansıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Santos, "İlk yarıda ofansif anlamda zorlandı. Yeni yeni oynadığı için zor olabiliyor. İkinci yarıda öz güvenli oynayarak hücuma da destek oldu. Gayet iyi oynadı. Performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK SORUN TAKIMIN İSTİKRARSIZLIĞI"

Fernando Santos, Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu ve bu kültürü yaşatacak oyuncu grubuna ihtiyaçlarının bulunduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı takımın bu sezon istikrarsız bir görüntü çizdiğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Beşiktaş, bu sezon çok gel-git yaşıyor. Stabil bir görüntü çizemiyor. En büyük sorun takımın istikrarsızlığı. Genç oyuncular çok kaliteli. Bazen gergin olabiliyorlar. 20 gün oldu buraya geleli. Büyük takımda oynamanın ne olduğunu iyi biliyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Bu kulüp kültürünü yaşatacak oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Bazı oyuncularda Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlayarak oynama konusunda eksiklik görüyorum. Onları geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.