Seçmenler şaşkın: ABD'de New Hampshire ön seçimlerinde Biden'ın adı oy pusulalarında yer almayacak

ABD'de bugün New Hampshire eyaletindeki ön seçimler için geri sayım sürerken, eyaletteki Demokrat Parti yönetimi ile Demokratik Ulusal Komite (DNC) arasındaki seçim takvimi anlaşmazlığı nedeniyle Joe Biden'ın ismi oy pusulalarında yer almayacak.

ABD'de başkanlık yarışında ön seçim süreci, bugün New Hampshire'de yapılacak ön seçimlerle devam ediyor.

Daha önce New Hampshire'ın seçim takvimindeki yerini değiştirip 3 Şubat'taki Güney Carolina seçimlerinden sonraya koymak üzere hazırlık yapan Demokratik Ulusal Komite'nin planlarını eyaletteki Demokratlar bozdu.

Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların aday adaylarının yarışacağı ön seçimler için geri sayım sürerken, Demokratlarda Biden'ın adının oy pusulasında yer almayacak olmasının şaşkınlığı yaşanıyor.

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Demokratların ülke genelindeki seçim takvimini düzenleyen DNC, New Hampshire ön seçimlerinin yerini, "seçmen ve oy dağılımı" gerekçesiyle değiştirmek istedi. Biden'ın da desteklediği plana göre bu eyaletteki Demokrat Parti ön seçiminin 6 Şubat'ta yapılmasına karar verildi.

Ancak söz konusu karara eyalet yasalarını gerekçe göstererek karşı çıkan New Hampshire Demokrat Parti yönetimi, eyaletteki ön seçimlerin daha önceden belirlendiği üzere 23 Ocak'ta yapılacağını açıkladı.

Parti kuralları gereği DNC'nin kurallarına göre hareket etmek zorunda olan Biden, eyaletteki bu karar üzerine yarın yapılacak ön seçimlerde isminin yer alması yönünde girişimde bulunmadı. Biden'ın seçim ofisi, 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde Biden'ın adının zaten Demokratların adayı olarak yer alacağını kaydetti.

ABD Başkanı Biden, yarışa gireceğini açıkladığı günden itibaren Demokratların adayı olarak görülüyor. Herhangi bir şansları bulunmasa da Demokrat Partide ayrıca Minnesota vekili Dean Phillips ile yazar Marianne Williamson'ın isimleri de aday adayı olarak oy pusulalarında bulunuyor.