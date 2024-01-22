Real Madrid maçı sonrası Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, lig sonuncusu Almeria karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı. Real Madrid'de kadroda olan Arda Güler, maçta süre almadı. Arda Güler'e forma şansı verilmemesi nedeniyle, sosyal medyada teknik direktör Ancelotti'ye İspanyollar büyük tepki gösterdi
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İspanya La Liga’nın 21. haftasında Almeria'yı konuk eden Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda bulduğu golle 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.
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Zorlu mücadelede son değişiklikler öncesi Arda Güler ısınmaya gönderildi.
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Futbolseverler milli futbolcumuzun oyuna gireceğini düşünürken yine beklenen olmadı.
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Real Madrid'de Ceballos oyuna dahil olurken Arda Güler yerine oturdu.
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Maç bitiminde gazeteciler Arda Güler'in neden oynamadığını Ancelotti'ye sordu.
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İtalyan teknik direktör maçın Arda için elverişli şartlara sahip olmadığını söyledi.
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Real Madrid taraftarları ise sosyal medya üzerinden tecrübeli teknik adama nefret kustu.
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İşte Arda Güler için yapılan paylaşımların bazıları:
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"Ligin sonuncusu karşı Arda Güler'in oynatmamasından dolayı tebrikler Carlo Ancelotti!"
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"Peki Arda Güler'in oynamak için ne yapması gerekiyor?"
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"Arda Güler, Ancelotti'ye ne yaptı?"
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"Arda Güler'den önce Ceballos'u oyuna almalarını inanılmaz buluyorum."
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"Kadronda Arda Güler var ama Ceballos'u oynatıyorsun Carlo Ancelotti!"
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