Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili davada karar çıktı. Sanık Kadir Yasak müebbet hapis ve 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ayrıca 'Birden fazla kişiyle birlikte iş yerine yağma' suçundan 9 yıl ve 'Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçundan da 2 yıl hapis ile bin TL adli para cezası verdi.