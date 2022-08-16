Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında sanıklar hakim karşısında!

Ece Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, adliye önünde basın mensuplarına bilgi verdi. Üçgül, "Müvekkilim duruşmaya çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Sanıkların olayı anlattıkları sırada müvekkilimin başı döndü ve yere düştü. Düştüğü sırada başını sandalyeye vurdu. Dayanamıyordu, ifadelerin doğru olmadığını belirtiyordu fakat, en son bu oldu. Duruşmanın sonuna kadar dayanamadı. Kollarına girerek arka kapıdan çıkardık. Hastaneye doğru gidiyorlar. Belki eve doktor da getirilebilir. Ben de şimdi yanına gideceğim. Bayılırken sandalyenin uç kısmına başını vurduğu için, doktor kontrolü gerekebilir" dedi.

İDDİANAMEDEN

Cinayet soruşturmasıyla ilgili 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçdan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 9 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarında hapis cezası istendi.

İddianamede olay şöyle aktarıldı: "Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Taraflar bir anlaşmaya varamayınca sanık Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, sanık Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi."