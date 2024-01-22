Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi: AB'den çıkış için referandum yapacağız

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Avrupa'da yükselen aşırı sağın Almanya'daki temsilcisi olan AfD, vaatleriyle Avrupa Birliği merkezli politikaları sarsmaya devam ediyor.

'Alman kültürüne entegre olmadığı düşünülen göçmen kökenli vatandaşlar dahil, tüm göçmenlerin ülkeden Afrika'ya gönderilmesi' temalı bir toplantının parçası olduğu ortaya çıkan AfD, Avrupa Birliği'nden çıkış referandumu olarak adlandırılan "Dexit" vaadinde bulundu.

Anketlerde yüzde 23'e ulaşan ve ikinci büyük parti konumuna yükselen AfD'nin lideri Weidel, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, AfD'li bir hükümetin AB'nin "demokratik noksanlıklarını" gidermek için reform yapmaya çalışacağını belirtti.

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Reform girişiminin mümkün olmaması halinde ise Weidel, "Eğer böyle bir reform mümkün değilse AB üye ülkelerinin egemenliğini yeniden tesis edemiyorsak, o zaman tıpkı Birleşik Krallık'ta olduğu gibi vatandaşlar karar vermelidir. O zaman bir 'Dexit' referandumu yaparız." ifadesini kullandı.

AfD'li siyasetçi, Birleşik Krallık'ın AB'den çıkmasını egemen bir karar olarak kesinlikle doğru bulduğunu ifade ederek, 2016'daki referandumun Almanya için bir rol model olduğunu belirtti.

Weidel, AfD'nin Almanya'da uzun vadede hükümette yer almasını ise "kaçınılmaz" olarak nitelendirdi.

Kendileriyle hükümet kurma konusunda Hristiyan Demokrat Birlik Partisini (CDU) işaret eden Weidel , "CDU direnişinden ilk vazgeçen parti olacaktır. CDU bunu uzun vadede, özellikle de doğudaki eyaletlerde reddedemez." şeklinde konuştu.