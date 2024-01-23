İnsan emeği yapay zekadan daha ekonomik

MIT bünyesindeki Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, Verimlilik Enstitüsü ve IBM'in İş Değeri Enstitüsünden araştırmacılar, hangi işlerin otomatikleştirilmesinin ekonomik açıdan cazip olacağına ilişkin yaptıkları çalışmanın bulgularını paylaştı.

"Yapay Zekaya Maruz Kalmanın Ötesinde: Bilgisayarlı Görüyle Hangi Görevlerin Otomatikleştirilmesi Uygun Maliyetlidir?" başlıklı çalışma kapsamında, insan görsel sisteminin yapabileceği görevleri otomatikleştirmenin maliyet açısından uygunluğu modellendi.

YALNIZCA YÜZDE 23'Ü YAPAY ZEKA OTOMASYONU İÇİN DAHA EKONOMİK

Yapay zekanın pek çok sektörde insanların işlerini elinden alacağına dair endişelerin arttığı bir dönemde yapılan çalışmanın bulguları, söz konusu görevler için ödenen işçi ücretleri dikkate alındığında yalnızca yüzde 23'ünün yapay zeka otomasyonu için ekonomik olarak uygun olduğunu gösterdi.

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YAPAY ZEKA KADEMELİ OLARAK İŞLERİ ELİMİZDEN ALACAK

Çalışmada, yapay zekanın, çalışanların işlerini elinden almasının ciddi düzeyde olacağı ancak bunun kademeli olarak gerçekleşeceği ve bu nedenle işsizliğin etkilerini hafifletmeye yönelik politika ve eğitimler için alan olduğu kaydedildi.